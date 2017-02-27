Додано: Чет 22 сер, 2019 21:28

freeze написав: 10/9/9 написав: "Как рассказал Данил Гетманцев, легализация денег будет выглядеть следующим образом: граждане заявляют наличии определенной суммы и вносят ее на банковский счет с уплатой в бюджет налога. Ориентировочный размер последнего составит 5-9% от суммы. "Как рассказал Данил Гетманцев, легализация денег будет выглядеть следующим образом: граждане заявляют наличии определенной суммы и вносят ее на банковский счет с уплатой в бюджет налога. Ориентировочный размер последнего составит 5-9% от суммы.



Так если у вас есть все необходимые документы, вы вносите на счет без всяких дополнительных плат. А если у вас нет документов вы и сейчас нормальную сумму не внесёте. Здесь амнистия ни при чём.

Не хотите идти в банк, не идите, никто же не заставляет, необходимость отбелить крупную сумму должна возникнуть для чего-то конкретного. На сегодня у вас такой возможности нет, а тут появится. За сервис придется немного заплатить. Так если у вас есть все необходимые документы, вы вносите на счет без всяких дополнительных плат. А если у вас нет документов вы и сейчас нормальную сумму не внесёте. Здесь амнистия ни при чём.Не хотите идти в банк, не идите, никто же не заставляет, необходимость отбелить крупную сумму должна возникнуть для чего-то конкретного. На сегодня у вас такой возможности нет, а тут появится. За сервис придется немного заплатить.

Иногда они говорят очень логичные вещи,посмотрим конечно как оно будет на практике.Но ,что настораживает на моменте -мне кажется не за ту дойку коровы берутся.Та дойка коровы, которая как бы обычный средний класс во всех цивилизованных странах мира - основа общества, и у нас эта дойка в последине годы в общем то исхудала, не стоило бы вообще даже заикаться о всеобщем декларировании ,зарплатах в конвертах и т.п.Не срубишь на этом ни популярности, ни ощутимых денег тем более.Но есть еще несколько доек, из которых что-то слышно разве что о таможне, а вот о:-монополиях-олигархах-налогообложении дивидендов-офшорных сферах-налогообложении миллиардных состояний,нажитых на схемах-прогрессивной шкале налогообложения, когда топ-верхушка, поимевшая всех и вся за последине 28 лет должны хотя бы платить больше налоговНу и т.п.О всем этом ребята пока что застенчиво помалкивают.Ни хрена у них не получится построить цивилизованную страну,и рыбку съесть, и в воду не лезть -если начнут не с того конца.А жаль будет - едва ли не крайний шанс для страны, люди все еще надеются.