Основных причин 2. 1. Заход нерезидентов которые только в июле купили гривневых ОВГЗ на 28,4 млрд.грн ( $ 1,12 млрд )
2. Рост экспорта в особенности зерновых и руды. Только в июле экспорт руды вырос на 53% и зерна на 43% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом мировая цена на железную руду была в два раза выше по сравнению с июлем-18
Всего за 7 месяцев экспорт в натуральном выражении руды вырос на 37% , зерновых на 39%
zzzzzz Спасибо. Миф о том что Путин наводняет Украину долларом для умерщвления экономики развеян. У Вас нету данных по нерезидентам, а то говорят - приближенные к президенту в ОВГЗ входят ? (это кто Кошевой или Юзик ?)
ЛАД написав:Тут много раз делились опытом пополнения карт плохими банкнотами через банкоматы.м
Харьковские правоохранители раскрыли преступную схему по незаконному пополнению банковских карт через платежные терминалы. Используя макеты денег, мошенники пополнили кредитки на сумму более 1 млн грн, сообщается на сайте Прокуратуры Харьковской области. Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, преступная группировка была организована в мае 2018 года 34-летним киевлянином. В ее состав входили еще двое 34-летних мужчин — киевлянин и харьковчанин. Злоумышленники обманывали купюроприемники терминалов с помощью средства, имитирующего банкноты номиналами 200 и 500 грн. Без фактического внесения денег на счета преступников через терминал начислялась сумма в соответствии с номиналом имитированной купюры. Деньги зачислялись на кредитные карточки, которые за один раз, как правило, пополнялись на крупные суммы — 9, 20 и 40 тыс грн.
Мошенники украли более 1 млн грн с помощью макета денег
В деянии, которое заключается в пополнении банкомата или терминала ветхой, отсыревшей, с надрывом, с пометками, но платежеспособной банкнотой, эмитированной уполномоченным банком, нет состава уголовного преступления. А в статье по ссылке речь идет о внесении в терминалы макетов денег, которые деньгами не являются.
Игорь написав:zzzzzz Спасибо. Миф о том что Путин наводняет Украину долларом для умерщвления экономики развеян. У Вас нету данных по нерезидентам, а то говорят - приближенные к президенту в ОВГЗ входят ? (это кто Кошевой или Юзик ?)
Какие именно данные по нерезидентам вы хотите знать ?
Игорь написав:zzzzzz Спасибо. Миф о том что Путин наводняет Украину долларом для умерщвления экономики развеян. У Вас нету данных по нерезидентам, а то говорят - приближенные к президенту в ОВГЗ входят ? (это кто Кошевой или Юзик ?)
Какие именно данные по нерезидентам вы хотите знать ?
10/9/9 написав:"Как рассказал Данил Гетманцев, легализация денег будет выглядеть следующим образом: граждане заявляют наличии определенной суммы и вносят ее на банковский счет с уплатой в бюджет налога. Ориентировочный размер последнего составит 5-9% от суммы.
Так если у вас есть все необходимые документы, вы вносите на счет без всяких дополнительных плат. А если у вас нет документов вы и сейчас нормальную сумму не внесёте. Здесь амнистия ни при чём. Не хотите идти в банк, не идите, никто же не заставляет, необходимость отбелить крупную сумму должна возникнуть для чего-то конкретного. На сегодня у вас такой возможности нет, а тут появится. За сервис придется немного заплатить.
Иногда они говорят очень логичные вещи,посмотрим конечно как оно будет на практике.
Но ,что настораживает на моменте -мне кажется не за ту дойку коровы берутся.
Та дойка коровы, которая как бы обычный средний класс во всех цивилизованных странах мира - основа общества, и у нас эта дойка в последине годы в общем то исхудала, не стоило бы вообще даже заикаться о всеобщем декларировании ,зарплатах в конвертах и т.п. Не срубишь на этом ни популярности, ни ощутимых денег тем более.
Но есть еще несколько доек, из которых что-то слышно разве что о таможне, а вот о: -монополиях -олигархах -налогообложении дивидендов -офшорных сферах -налогообложении миллиардных состояний,нажитых на схемах -прогрессивной шкале налогообложения, когда топ-верхушка, поимевшая всех и вся за последине 28 лет должны хотя бы платить больше налогов
Ну и т.п. О всем этом ребята пока что застенчиво помалкивают.
Ни хрена у них не получится построить цивилизованную страну,
и рыбку съесть, и в воду не лезть -
если начнут не с того конца.
А жаль будет - едва ли не крайний шанс для страны, люди все еще надеются.