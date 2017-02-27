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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1866186718681869

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 303
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
9
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:22

  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:неПрезиденты
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та да уже видела вся европа,
,
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:26

  avoska220 написав:
  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:неПрезиденты
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та да уже видела вся европа,
,

двойники и что? пока он наш зубами рвать будем...
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:32

avoska220 вова "мечи" ,твоему ребенку лет 10, он (она)далжен вступит в новую жизнь без єтой погани
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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