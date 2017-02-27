та да уже видела вся европа,
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:22
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:26
двойники и что? пока он наш зубами рвать будем...
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: П'ят 23 сер, 2019 01:32
avoska220 вова "мечи" ,твоему ребенку лет 10, он (она)далжен вступит в новую жизнь без єтой погани
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
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