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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1866186718681869

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 303
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
9
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:23

... за крок до перевороту думок ©

  vjhjpjdjktu написав:Когда пропадет смысл покупать доллар?

... взимку!.... - так було раніше....
- а тепер прийшов Зе і потрібно круглорічно вчитись любити нашу #самакрасиву! :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:50

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Тут много раз делились опытом пополнения карт плохими банкнотами через банкоматы.м :)
Харьковские правоохранители раскрыли преступную схему по незаконному пополнению банковских карт через платежные терминалы. Используя макеты денег, мошенники пополнили кредитки на сумму более 1 млн грн, сообщается на сайте Прокуратуры Харьковской области. Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, преступная группировка была организована в мае 2018 года 34-летним киевлянином. В ее состав входили еще двое 34-летних мужчин — киевлянин и харьковчанин. Злоумышленники обманывали купюроприемники терминалов с помощью средства, имитирующего банкноты номиналами 200 и 500 грн. Без фактического внесения денег на счета преступников через терминал начислялась сумма в соответствии с номиналом имитированной купюры. Деньги зачислялись на кредитные карточки, которые за один раз, как правило, пополнялись на крупные суммы — 9, 20 и 40 тыс грн.

Мошенники украли более 1 млн грн с помощью макета денег

https://psm7.com/money/moshenniki-ukrali-bolee-1-mln-grn-s-pomoshhyu-maketa-deneg.html

В деянии, которое заключается в пополнении банкомата или терминала ветхой, отсыревшей, с надрывом, с пометками, но платежеспособной банкнотой, эмитированной уполномоченным банком, нет состава уголовного преступления.
А в статье по ссылке речь идет о внесении в терминалы макетов денег, которые деньгами не являются.

Да
Но логично ожидать "ужесточения" настроек терминалов на предмет проверки купюр. И это запросто может коснуться ветхих, написанных и т.п.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:04

Индекс производственной активности в секторе обрабатывающей промышленности США ушел ниже 50 пунктов, впервые с сентября 2009 года. Производственный сектор США потихонечку сползает в рецессию.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:23

  10/9/9 написав:
багатий роботодавець платив бідному працівнику мінімалку і конверт,
при цьому за конверт близько 20% державі само собою багатий не сплатив,

а бідний відповідно отримає пенсію лише з мінімалки. Тобто, умовно, багатий заробив 20%, бідний втратив 20% майбутньої пенсії.


И что мешало бедному подать декларацию и уплатить налог? Что мешало бедному просто отложить на пенсию эти 20%? Но нет - хитросделаный "бедный" (а я так понимаю раз за пенсию заговорили то его наиболее активная фаза жизни пришлась на нулевые) предпочёл взять кредит (бо пусть копят дурак) да оттянуться на турциях (один раз жеж живём!), купить коричневый шеврале, отправить своего недоумка куда то на економиста-международника (шоб как у людей) и прочее. А когда подошёл срок долгожданной пенсии - то все кругом виноваты: и богатые и государство, все кроме - самого себя.
Не надо тут демагогию разводить! :twisted:
Именно потому что большинство забило на законы причём с самого начала - львиная доля всех наших проблем.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 23 сер, 2019 09:23, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:23

Корсчета 47,2 млрд ( -0,9 млрд )

Если позавчера нерезы сократили свой портфель на 1,1 млрд грн , то вчера откупили на 0,43 млрд.
Не хотят уходить из нашей неньки.
Живите своим умом!
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