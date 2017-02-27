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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1867186818691870

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 303
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
9
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:51

НБУ вчера крепко стоял на 24,99

Покупки НБУ вчера составили 990 млн.грн ( около 40 млн.дол )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:59

  KOKS написав:до 24 августа будет на месте вариться курс, после стрела к 30.

Не ждите стрелу к 30.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:02

  KOKS написав:до 24 августа будет на месте вариться курс, после стрела к 30.

Давайте так, сначала угадайте когда 25,7 (которые еще на вчера прогнозировали) будет а потом уже про 30 говорить)))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:08

  Investor_33 написав:
  KOKS написав:до 24 августа будет на месте вариться курс, после стрела к 30.

Давайте так, сначала угадайте когда 25,7 (которые еще на вчера прогнозировали) будет а потом уже про 30 говорить)))


этот сценарий не сыграл в тот день
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:32

Похоже НБУ немного напугал вчера игроков рынка своими покупками.
Вчера НБУ выкупил валюту на 990 млн.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:36

https://ru.investing.com/economic-calen ... ng-pmi-829

Монета, а что мешает смотреть на прямую статистику ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:44

  Binimovich написав:
Moneta написав:Индекс производственной активности в секторе обрабатывающей промышленности США ушел ниже 50 пунктов, впервые с сентября 2009 года. Производственный сектор США потихонечку сползает в рецессию.
У Адама Смита прочитал в твиттере?

Та не, у Гурьянова... :)
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:58

як уже писав, глобально зараз цікавий рівень 24,7 8) ... але якщо розглядати консолідацію на годинних графіках, то вона на користь того, що поточна ціль в районі 24,4 (якщо не буде пробою підтримки сьогодні, то закриття тижня нижче 25,15 на користь збереження актуальності цієї фігури на наступному тижні), ... ужосЪ :mrgreen:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рецессия-депрессия...

Тут и без штатов проблем хватает:

https://news.finance.ua/ua/news/-/45507 ... skogo-gazu

......В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу
базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це майже 3% українського ВВП. Загальний ефект на валовий національний продукт становить приблизно 4 відсотки. 4% економіки України залежить від надходжень від транзиту. Їх не буде, швидше за все”, – вважає Вітренко.....

4% ВВП, а реально если с мультипликатором, потеря рабочих мест, проблемы с банальным замещением, чтобы не затормозить промышленость к хрену окончательно - ,то и 5% потянет, а это значит, что ВВП может уйти в плюс,сравнимый с небольшой статистической погрешностью.

Правда,паралельно Витренко,отвечая на вопрос о премии, которая :
....Главный коммерческий директор НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко 20 сентября отправил со счетов "Ощадбанка" на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США...

ответил:

Транзита не будет, но мы это компенсируем десятками миллиардов долларов от России, которые отсудим в арбитраже.
На вопрос когда бюджет получит эти деньги, которые в отличие от премии только в прожектах, он ответил, да, пройдет очень-очень много лет, но мы все компенсируем.
На вопрос, а отсудим ли мы вообще эти десятки миллиардов долларов,ответил - будем надеяться на лучшее.Вот как-то так.

А в это время они разудвают искуственно курс гривны,
пирамиду бумажную выстраивают,
думают как всеобщее декларирование запустить,
чтобы жалкие копейки с граждан собрать
и т.п. белиберду запускают,
вместо того, чтобы кардинально ломать
систему монополий,
офшоров,
коррупции,
олигархата,
и тотального преимущества коррумпированной верхушки бизнеса и политики
над простыми соотечествениками.


Иногда просто хочется бросить в телевизор кросовкой :)

Курсы они рисуют красивые зато.

Тем временем гривна чуток вниз:25,0862
(https://ru.investing.com/currencies/usd-uah)

Да, 2 млрд. МВФ на подходе, но и "на початку вересня одна з найбільших боргових виплат цього року на 1 мільярд доларів" и насечт 3 млрд.дол Януковича в следующем году - пока молчат почему-то, а риски,что надо будет их платить уже в обозримом времени достаточно велики, и риски падения цен на продукты экспорта в связи с событиями в мире никто не отменял. Как -то так.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 23 сер, 2019 11:06, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:00

Гривня майже два місяці перебуває біля трирічного максимуму, однак дія одного з ключових факторів – купівлі держоблігацій нерезидентами послаблюється. Про осінні перспективи гривні, загрозу повторення кризи 2008 року, нову програму з МВФ, борги та операції нерезидентів з ОВДП розповів УНІАН заступник голови НБУ Олег Чурій.
https://www.unian.ua/economics/finance/ ... akozh.html
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greenozon
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