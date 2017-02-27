НБУ вчера крепко стоял на 24,99
Покупки НБУ вчера составили 990 млн.грн ( около 40 млн.дол )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:51
НБУ вчера крепко стоял на 24,99
Покупки НБУ вчера составили 990 млн.грн ( около 40 млн.дол )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:59
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:02
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:08
этот сценарий не сыграл в тот день
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:32
Похоже НБУ немного напугал вчера игроков рынка своими покупками.
Вчера НБУ выкупил валюту на 990 млн.грн
Живите своим умом!
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:36
Монета, а что мешает смотреть на прямую статистику ?))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:44
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:58
як уже писав, глобально зараз цікавий рівень 24,7 ... але якщо розглядати консолідацію на годинних графіках, то вона на користь того, що поточна ціль в районі 24,4 (якщо не буде пробою підтримки сьогодні, то закриття тижня нижче 25,15 на користь збереження актуальності цієї фігури на наступному тижні), ... ужосЪ
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рецессия-депрессия...
Тут и без штатов проблем хватает:
https://news.finance.ua/ua/news/-/45507 ... skogo-gazu
......В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу
базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це майже 3% українського ВВП. Загальний ефект на валовий національний продукт становить приблизно 4 відсотки. 4% економіки України залежить від надходжень від транзиту. Їх не буде, швидше за все”, – вважає Вітренко.....
4% ВВП, а реально если с мультипликатором, потеря рабочих мест, проблемы с банальным замещением, чтобы не затормозить промышленость к хрену окончательно - ,то и 5% потянет, а это значит, что ВВП может уйти в плюс,сравнимый с небольшой статистической погрешностью.
Правда,паралельно Витренко,отвечая на вопрос о премии, которая :
....Главный коммерческий директор НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко 20 сентября отправил со счетов "Ощадбанка" на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США...
ответил:
Транзита не будет, но мы это компенсируем десятками миллиардов долларов от России, которые отсудим в арбитраже.
На вопрос когда бюджет получит эти деньги, которые в отличие от премии только в прожектах, он ответил, да, пройдет очень-очень много лет, но мы все компенсируем.
На вопрос, а отсудим ли мы вообще эти десятки миллиардов долларов,ответил - будем надеяться на лучшее.Вот как-то так.
А в это время они разудвают искуственно курс гривны,
пирамиду бумажную выстраивают,
думают как всеобщее декларирование запустить,
чтобы жалкие копейки с граждан собрать
и т.п. белиберду запускают,
вместо того, чтобы кардинально ломать
систему монополий,
офшоров,
коррупции,
олигархата,
и тотального преимущества коррумпированной верхушки бизнеса и политики
над простыми соотечествениками.
Иногда просто хочется бросить в телевизор кросовкой
Курсы они рисуют красивые зато.
Тем временем гривна чуток вниз:25,0862
(
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 23 сер, 2019 11:02, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:00
Гривня майже два місяці перебуває біля трирічного максимуму, однак дія одного з ключових факторів – купівлі держоблігацій нерезидентами послаблюється. Про осінні перспективи гривні, загрозу повторення кризи 2008 року, нову програму з МВФ, борги та операції нерезидентів з ОВДП розповів УНІАН заступник голови НБУ Олег Чурій.
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