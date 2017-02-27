Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:00

Рецессия-депрессия...Тут и без штатов проблем хватает:......В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газубазовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це майже 3% українського ВВП. Загальний ефект на валовий національний продукт становить приблизно 4 відсотки. 4% економіки України залежить від надходжень від транзиту. Їх не буде, швидше за все”, – вважає Вітренко.....4% ВВП, а реально если с мультипликатором, потеря рабочих мест, проблемы с банальным замещением, чтобы не затормозить промышленость к хрену окончательно - ,то и 5% потянет, а это значит, что ВВП может уйти в плюс,сравнимый с небольшой статистической погрешностью.Правда,паралельно Витренко,отвечая на вопрос о премии, которая :....Главный коммерческий директор НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко 20 сентября отправил со счетов "Ощадбанка" на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США...ответил:Транзита не будет, но мы это компенсируем десятками миллиардов долларов от России, которые отсудим в арбитраже.На вопрос когда бюджет получит эти деньги, которые в отличие от премии только в прожектах, он ответил, да, пройдет очень-очень много лет, но мы все компенсируем.На вопрос, а отсудим ли мы вообще эти десятки миллиардов долларов,ответил - будем надеяться на лучшее.Вот как-то так.А в это время они разудвают искуственно курс гривны,пирамиду бумажную выстраивают,думают как всеобщее декларирование запустить,чтобы жалкие копейки с граждан собратьи т.п. белиберду запускают,вместо того, чтобы кардинально ломатьсистему монополий,офшоров,коррупции,олигархата,и тотального преимущества коррумпированной верхушки бизнеса и политикинад простыми соотечествениками.Иногда просто хочется бросить в телевизор кросовкойКурсы они рисуют красивые зато.Тем временем гривна чуток вниз:25,0862