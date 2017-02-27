Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:32

Прямо печаль. Себя не узнаю. я ли это? Такой любитель баксов был и на тебе.

Это ж надо как мне отбили охоту тариться на пенсию баксом.

поверил гривну окончательно и бесповоротно.

и вам всем советую.

Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).

Всё это положительно на гривне скажется.

По секрету скажу, что в 2020 году жду снижение курса $ до 21.

Под рынок земли завалят неньку баксами.

Под амнистию капитала также.

И не смейте меня свысока критиковать! Сами такие, набрались па26,4 по самые уши.

Все попались в этом году, имхо, кроме Долярчика.

А вообще то, уважение к старшим надо иметь.