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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:32
Прямо печаль. Себя не узнаю. я ли это? Такой любитель баксов был и на тебе.
Это ж надо как мне отбили охоту тариться на пенсию баксом.
поверил гривну окончательно и бесповоротно.
и вам всем советую.
Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).
Всё это положительно на гривне скажется.
По секрету скажу, что в 2020 году жду снижение курса $ до 21.
Под рынок земли завалят неньку баксами.
Под амнистию капитала также.
И не смейте меня свысока критиковать! Сами такие, набрались па26,4 по самые уши.
Все попались в этом году, имхо, кроме Долярчика.
А вообще то, уважение к старшим надо иметь.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:51
Yuri_61 написав:
Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).
Всё это положительно на гривне скажется.
Зе к этом ни при чем на самом деле, планы выйти на уровень гарантированной суммы как в ЕС были еще при Порошенко, я читал презентахи НБУ на эту тему еще осенью прошлого года.
Но хотелки хотелками, а для таких гарантий Фонду надо для начала долги раздать, а потом накопить достаточн омного активов, для этого надо годы и годы стабильной работы БС.
Yuri_61 написав:
А вообще то, уважение к старшим надо иметь.
Возраст не есть повод требовать уважение
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Faceless
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:55
Автор77 написав:
......В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу
базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде.
Я думаю, этот посыл направлен в первую очередь Газпрому. Сейчас ситуация как в покере - кто дрогнет первым.
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reef
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:59
reef написав: Автор77 написав:
......В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу
базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде.
Я думаю, этот посыл направлен в первую очередь Газпрому. Сейчас ситуация как в покере - кто дрогнет первым.
Это в первую очередь посыл для Германии
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:33
Binimovich написав:
Moneta написав:Индекс производственной активности в секторе обрабатывающей промышленности США ушел ниже 50 пунктов, впервые с сентября 2009 года. Производственный сектор США потихонечку сползает в рецессию.
У Адама Смита прочитал в твиттере?
Тот Адам Смит не тот! Адам Смит в миху загонял и прочитайте последние его прогнозы, мимо все, не тот.
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Oleg_Sa
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:36
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.08.2019 2505,4213
Доллар на копейку укрепился.
Картина торгов сегодня изменилась. Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия и сразу начали очень медленное восхождение. До обеда осилили 8 копеек и остановились.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
21.08.2019
Усього, млн дол. США 309.9
Второй день подряд скромно.
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Сибарит
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