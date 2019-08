Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:47

headshaker написав: Yuri_61 написав: поверил гривну окончательно и бесповоротно.

и вам всем советую.

Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).

Всё это положительно на гривне скажется. поверил гривну окончательно и бесповоротно.и вам всем советую.Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).Всё это положительно на гривне скажется.

Гарантирование вкладов в гривне не представляет особой сложности для государства и особой ценности для вкладчика - и причина в обоих случаях одна и та же. Гарантирование вкладов в гривне не представляет особой сложности для государства и особой ценности для вкладчика - и причина в обоих случаях одна и та же.



если под завязку этого лимита потом заливать депозиты в один банк, то да. Но думаю дураки уже научены

Как понимаю банкирам эта идея наверное не очень нравится - взносов в ФГ придется платить больше, но вероятно и привлечь средств они смогут больше в перспективе. если под завязку этого лимита потом заливать депозиты в один банк, то да. Но думаю дураки уже наученыКак понимаю банкирам эта идея наверное не очень нравится - взносов в ФГ придется платить больше, но вероятно и привлечь средств они смогут больше в перспективе.

"The quieter you become, the more you are able to hear"