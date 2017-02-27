Прямо печаль. Себя не узнаю. я ли это? Такой любитель баксов был и на тебе. Это ж надо как мне отбили охоту тариться на пенсию баксом. поверил гривну окончательно и бесповоротно. и вам всем советую. Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов). Всё это положительно на гривне скажется. По секрету скажу, что в 2020 году жду снижение курса $ до 21. Под рынок земли завалят неньку баксами. Под амнистию капитала также. И не смейте меня свысока критиковать! Сами такие, набрались па26,4 по самые уши. Все попались в этом году, имхо, кроме Долярчика. А вообще то, уважение к старшим надо иметь.
Yuri_61 написав:Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов). Всё это положительно на гривне скажется.
Зе к этом ни при чем на самом деле, планы выйти на уровень гарантированной суммы как в ЕС были еще при Порошенко, я читал презентахи НБУ на эту тему еще осенью прошлого года. Но хотелки хотелками, а для таких гарантий Фонду надо для начала долги раздать, а потом накопить достаточн омного активов, для этого надо годы и годы стабильной работы БС.
Yuri_61 написав:А вообще то, уважение к старшим надо иметь.
Автор77 написав:......В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде.
Я думаю, этот посыл направлен в первую очередь Газпрому. Сейчас ситуация как в покере - кто дрогнет первым.
Автор77 написав:......В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде.
Я думаю, этот посыл направлен в первую очередь Газпрому. Сейчас ситуация как в покере - кто дрогнет первым.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 23.08.2019 2505,4213 Доллар на копейку укрепился. Картина торгов сегодня изменилась. Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия и сразу начали очень медленное восхождение. До обеда осилили 8 копеек и остановились.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 21.08.2019 Усього, млн дол. США 309.9 Второй день подряд скромно.
Yuri_61 написав:поверил гривну окончательно и бесповоротно. и вам всем советую. Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов). Всё это положительно на гривне скажется.
Гарантирование вкладов в гривне не представляет особой сложности для государства и особой ценности для вкладчика - и причина в обоих случаях одна и та же.
"Бери, бери - я себе еще нарисую" (С)
Востаннє редагувалось headshaker в П'ят 23 сер, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:поверил гривну окончательно и бесповоротно. и вам всем советую. Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов). Всё это положительно на гривне скажется.
Гарантирование вкладов в гривне не представляет особой сложности для государства и особой ценности для вкладчика - и причина в обоих случаях одна и та же.
если под завязку этого лимита потом заливать депозиты в один банк, то да. Но думаю дураки уже научены Как понимаю банкирам эта идея наверное не очень нравится - взносов в ФГ придется платить больше, но вероятно и привлечь средств они смогут больше в перспективе.
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Yuri_61 написав:поверил гривну окончательно и бесповоротно. и вам всем советую. Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов). Всё это положительно на гривне скажется.
Гарантирование вкладов в гривне не представляет особой сложности для государства и особой ценности для вкладчика - и причина в обоих случаях одна и та же.
Тем не менее, за 5 лет этого пока так и не сделали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Тем не менее, за 5 лет этого пока так и не сделали.
https://www.bank.gov.ua/markets/fm-liquidity Обратите внимание на третью табличку. Это остатки уже подросли, еще вчера было много меньше. А во второй табличке обратите внимание на объем тендерных сертификатов - там лежат те деньги, которые у банков лишние. Когда заходит очередной разговор о повышении гарантированной суммы, я пытаюсь искать, кому выгодно, но пока не нахожу.