Yuri_61 написав:Прямо печаль. Себя не узнаю. я ли это? Такой любитель баксов был и на тебе. Это ж надо как мне отбили охоту тариться на пенсию баксом. поверил гривну окончательно и бесповоротно. и вам всем советую. Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов). Всё это положительно на гривне скажется. По секрету скажу, что в 2020 году жду снижение курса $ до 21. Под рынок земли завалят неньку баксами. Под амнистию капитала также. И не смейте меня свысока критиковать! Сами такие, набрались па26,4 по самые уши. Все попались в этом году, имхо, кроме Долярчика. А вообще то, уважение к старшим надо иметь.
Все це б було дуже приємним, якби і ціни разом зі зміцненням гривні знизилися. А так маємо в гривні постійне підвищення цін на споживчі товари і на первинному ринку новобудов, що при зміцненні гривні приводить до суттєвого здорожчання життя вже в доларі. Тобто життя в тій же Польщі стає дешевшим ніж в неньці і до чого все це призводить? Все це вже у нас було і чим закінчувалося ми всі знаємо, тому гадаю, я вже про це писав, історія зміцнення гривні влітку є ні що їнше, як міна уповільненої дії від попередників для нової влади. Як нова влада займе свої місця вона обов'язково вибухне , бо нерезиденти(грощі Порошенко) почнуть миттєво виходить з ОВДЗ, все це має співпасти з періодом закінчення транзиту газу і посиленням силового тиску Росії в зв'язку з цим. Та й світова криза вже починається.
Yuri_61 написав:мне отбили охоту тариться на пенсию баксом. поверил гривну окончательно и бесповоротно. и вам всем советую. Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).
Нехилая у вас пенсия, если 150 тыщ лимита было мало .