Yuri_61 написав:Прямо печаль. Себя не узнаю. я ли это? Такой любитель баксов был и на тебе. Это ж надо как мне отбили охоту тариться на пенсию баксом. поверил гривну окончательно и бесповоротно. и вам всем советую. Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов). Всё это положительно на гривне скажется. По секрету скажу, что в 2020 году жду снижение курса $ до 21. Под рынок земли завалят неньку баксами. Под амнистию капитала также. И не смейте меня свысока критиковать! Сами такие, набрались па26,4 по самые уши. Все попались в этом году, имхо, кроме Долярчика. А вообще то, уважение к старшим надо иметь.
Все це б було дуже приємним, якби і ціни разом зі зміцненням гривні знизилися. А так маємо в гривні постійне підвищення цін на споживчі товари і на первинному ринку новобудов, що при зміцненні гривні приводить до суттєвого здорожчання життя вже в доларі. Тобто життя в тій же Польщі стає дешевшим ніж в неньці і до чого все це призводить? Все це вже у нас було і чим закінчувалося ми всі знаємо, тому гадаю, я вже про це писав, історія зміцнення гривні влітку є ні що їнше, як міна уповільненої дії від попередників для нової влади. Як нова влада займе свої місця вона обов'язково вибухне , бо нерезиденти(грощі Порошенко) почнуть миттєво виходить з ОВДЗ, все це має співпасти з періодом закінчення транзиту газу і посиленням силового тиску Росії в зв'язку з цим. Та й світова криза вже починається.
Yuri_61 написав:мне отбили охоту тариться на пенсию баксом. поверил гривну окончательно и бесповоротно. и вам всем советую. Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).
Нехилая у вас пенсия, если 150 тыщ лимита было мало .
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 23.08.2019 27.08.2019 дата розрахунку 22.08.2019 23.08.2019 Долар США 2504,2697 2506,289 После полудня доллар прибавил еще почти копейку. Похоже, активная часть сессии завершилась весьма рано, что не удивительно в пятницу. Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия и сразу начали очень медленное восхождение. До обеда осилили 8 копеек и остановились. Движения не было до 14-30, т.е. курсы пос состоянию на 14, учитывая раннее падение оборотов, можно считать фактическим завершением сессии. На пусто уже рынке котировки сначала прибавили 3 копейки, потом на копейку откатились, но это уже можно считать играми очень ленивого Рыжика, который предпочел прыгать лежа
Этот день в истории: 2017 - 2554.55 (-48) 2018 - 2785.31 (-279)
ЛАД написав:Тем не менее, за 5 лет этого пока так и не сделали.
https://www.bank.gov.ua/markets/fm-liquidity Обратите внимание на третью табличку. Это остатки уже подросли, еще вчера было много меньше. А во второй табличке обратите внимание на объем тендерных сертификатов - там лежат те деньги, которые у банков лишние. Когда заходит очередной разговор о повышении гарантированной суммы, я пытаюсь искать, кому выгодно, но пока не нахожу.
Выгодно депозитчикам. Но банкам их деньги не нужны, кредитовать некого и не хочется. Поэтому и % по депо низковаты и гарантир. сумму не повышают. В прошлые девальвации это происходило гораздо быстрее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Zebra, hxbbgaf Утверждения не особо убедительные. В тех странах, где не хватает еды, в основном и денег нет, много платить не смогут. Уж промолчу о росте урожайности (Украина не на пустом месте бьёт рекорды), о возможности появления и распространения синтетической пищи и пр. фантастике.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Yuri_61 написав:поверил гривну окончательно и бесповоротно. и вам всем советую. Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов). Всё это положительно на гривне скажется.
Гарантирование вкладов в гривне не представляет особой сложности для государства и особой ценности для вкладчика - и причина в обоих случаях одна и та же.