Прямо печаль. Себя не узнаю. я ли это? Такой любитель баксов был и на тебе.Это ж надо как мне отбили охоту тариться на пенсию баксом.поверил гривну окончательно и бесповоротно.и вам всем советую.Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).Всё это положительно на гривне скажется.По секрету скажу, что в 2020 году жду снижение курса $ до 21.Под рынок земли завалят неньку баксами.Под амнистию капитала также.И не смейте меня свысока критиковать! Сами такие, набрались па26,4 по самые уши.Все попались в этом году, имхо, кроме Долярчика.А вообще то, уважение к старшим надо иметь.