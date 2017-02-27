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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1870187118721873>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:06

  Yuri_61 написав:Прямо печаль. Себя не узнаю. я ли это? Такой любитель баксов был и на тебе.
Это ж надо как мне отбили охоту тариться на пенсию баксом.
поверил гривну окончательно и бесповоротно.
и вам всем советую.
Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).
Всё это положительно на гривне скажется.
По секрету скажу, что в 2020 году жду снижение курса $ до 21.
Под рынок земли завалят неньку баксами.
Под амнистию капитала также.
И не смейте меня свысока критиковать! Сами такие, набрались па26,4 по самые уши.
Все попались в этом году, имхо, кроме Долярчика.
А вообще то, уважение к старшим надо иметь.

Все це б було дуже приємним, якби і ціни разом зі зміцненням гривні знизилися.
А так маємо в гривні постійне підвищення цін на споживчі товари і на первинному ринку новобудов, що при зміцненні гривні приводить до суттєвого здорожчання життя вже в доларі.
Тобто життя в тій же Польщі стає дешевшим ніж в неньці і до чого все це призводить?
Все це вже у нас було і чим закінчувалося ми всі знаємо, тому гадаю, я вже про це писав, історія зміцнення гривні влітку є ні що їнше, як міна уповільненої дії від попередників для нової влади.
Як нова влада займе свої місця вона обов'язково вибухне , бо нерезиденти(грощі Порошенко) почнуть миттєво виходить з ОВДЗ, все це має співпасти з періодом закінчення транзиту газу і посиленням силового тиску Росії в зв'язку з цим.
Та й світова криза вже починається.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:18

Кстати, о ценах на зерно.
После заметного роста в мае-июне цены упали.
На пшеницу с пиков в 530-550 до 471,6 долл., на кукурузу с 440-470 до 371 долл., хотя это всё заметно выше многолетних минимумов, соответственно, 400 (+18%) и 320 (+15%). Последний раз такие значения были в сент.2016.
Графики - http://quote-spy.com/Graph.aspx?name=CBOT:ZW1! и http://quote-spy.com/Graph.aspx?name=CBOT:ZC1!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:мне отбили охоту тариться на пенсию баксом.
поверил гривну окончательно и бесповоротно.
и вам всем советую.
Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).

Нехилая у вас пенсия, если 150 тыщ лимита было мало :).
vlad6603
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:14

  ЛАД написав:Кстати, о ценах на зерно.
После заметного роста в мае-июне цены упали.
На пшеницу с пиков в 530-550 до 471,6 долл., на кукурузу с 440-470 до 371 долл., хотя это всё заметно выше многолетних минимумов, соответственно, 400 (+18%) и 320 (+15%). Последний раз такие значения были в сент.2016.
Графики - http://quote-spy.com/Graph.aspx?name=CBOT:ZW1! и http://quote-spy.com/Graph.aspx?name=CBOT:ZC1!

Еда в перспективе будет дорожать, тот же Египет, крупный покупатель нашего зерна, имеет прирост населения +2% в год, так что спрос будет только увеличиваться.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:15

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Кстати, о ценах на зерно.
После заметного роста в мае-июне цены упали.
На пшеницу с пиков в 530-550 до 471,6 долл., на кукурузу с 440-470 до 371 долл., хотя это всё заметно выше многолетних минимумов, соответственно, 400 (+18%) и 320 (+15%). Последний раз такие значения были в сент.2016.
Графики - http://quote-spy.com/Graph.aspx?name=CBOT:ZW1! и http://quote-spy.com/Graph.aspx?name=CBOT:ZC1!

Еда в перспективе будет дорожать, тот же Египет, крупный покупатель нашего зерна, имеет прирост населения +2% в год, так что спрос будет только увеличиваться.

Зерно недооценено.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:41

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 23.08.2019 27.08.2019
дата розрахунку 22.08.2019 23.08.2019
Долар США 2504,2697 2506,289
После полудня доллар прибавил еще почти копейку.
Похоже, активная часть сессии завершилась весьма рано, что не удивительно в пятницу.
Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия и сразу начали очень медленное восхождение. До обеда осилили 8 копеек и остановились. Движения не было до 14-30, т.е. курсы пос состоянию на 14, учитывая раннее падение оборотов, можно считать фактическим завершением сессии. На пусто уже рынке котировки сначала прибавили 3 копейки, потом на копейку откатились, но это уже можно считать играми очень ленивого Рыжика, который предпочел прыгать лежа :)

Этот день в истории:
2017 - 2554.55 (-48)
2018 - 2785.31 (-279)

2016 - 2530.55
2015 - 2209.55
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:52

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Тем не менее, за 5 лет этого пока так и не сделали.

https://www.bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
Обратите внимание на третью табличку. Это остатки уже подросли, еще вчера было много меньше.
А во второй табличке обратите внимание на объем тендерных сертификатов - там лежат те деньги, которые у банков лишние.
Когда заходит очередной разговор о повышении гарантированной суммы, я пытаюсь искать, кому выгодно, но пока не нахожу.

Выгодно депозитчикам.
Но банкам их деньги не нужны, кредитовать некого и не хочется. :)
Поэтому и % по депо низковаты и гарантир. сумму не повышают.
В прошлые девальвации это происходило гораздо быстрее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:57

Zebra, hxbbgaf
Утверждения не особо убедительные.
В тех странах, где не хватает еды, в основном и денег нет, много платить не смогут.
Уж промолчу о росте урожайности (Украина не на пустом месте бьёт рекорды), о возможности появления и распространения синтетической пищи и пр. фантастике. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:27

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:
  ЛАД написав:Кстати, о ценах на зерно.
После заметного роста в мае-июне цены упали.
На пшеницу с пиков в 530-550 до 471,6 долл., на кукурузу с 440-470 до 371 долл., хотя это всё заметно выше многолетних минимумов, соответственно, 400 (+18%) и 320 (+15%). Последний раз такие значения были в сент.2016.
Графики - http://quote-spy.com/Graph.aspx?name=CBOT:ZW1! и http://quote-spy.com/Graph.aspx?name=CBOT:ZC1!

Еда в перспективе будет дорожать, тот же Египет, крупный покупатель нашего зерна, имеет прирост населения +2% в год, так что спрос будет только увеличиваться.

Зерно недооценено.


Продавайте свое серебро, и закупайте зерно. Обогатитесь.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:33

  headshaker написав:
  Yuri_61 написав:поверил гривну окончательно и бесповоротно.
и вам всем советую.
Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).
Всё это положительно на гривне скажется.

Гарантирование вкладов в гривне не представляет особой сложности для государства и особой ценности для вкладчика - и причина в обоих случаях одна и та же.

"Бери, бери - я себе еще нарисую" (С)

"Не мелите ерундой". (С) 8)
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