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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1870187118721873

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:50

  vlad6603 написав:
  Yuri_61 написав:мне отбили охоту тариться на пенсию баксом.
поверил гривну окончательно и бесповоротно.
и вам всем советую.
Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).
Нехилая у вас пенсия, если 150 тыщ лимита было мало :).

Он тарился к выходу на пенсию.
Если бы у меня была такая необходимость - тоже бы тарился долларом.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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