Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:50
vlad6603 написав: Yuri_61 написав:
мне отбили охоту тариться на пенсию баксом.
поверил гривну окончательно и бесповоротно.
и вам всем советую.
Обещают в команде Зе , что примут Закон о гарантировании гривнедепо в эквиваленте 100 тыщ. евро. (3 ляма гривасов).
Нехилая у вас пенсия, если 150 тыщ лимита было мало
.
Он тарился к выходу на пенсию.
Если бы у меня была такая необходимость - тоже бы тарился долларом.
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