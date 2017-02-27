Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:57

Новости с фронта торговых войн.

Сегодня Китай заявил что вводит новые пошлины на товары из США, в ответ Трамп заявил что объявит ответные меры.

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"Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Дополнительные пошлины на 5 078 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.

Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

Помимо этого, с 15 декабря Китай вновь введет дополнительные пошлины на американские автомобили и комплектующие на 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено.



"В соответствии с решением комитета по тарифам Госсовета КНР начиная с 12:01 по пекинскому времени 15 декабря 2019 года вновь вступят в силу дополнительные пошлины в 25% и 5% на автомобили и комплектующие из США", — отмечается в заявлении.



В декабре прошлого года после встречи лидеров двух стран в Аргентине китайская сторона приняла решение о приостановке действия тарифов на автомобили и комплектующие из США на три месяца — с 1 января по 31 марта 2019 года, 31 марта этого года решение о приостановке действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США было продлено.

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"Наша страна глупым образом потеряла триллионы долларов с Китаем за многие годы. Они украли нашу интеллектуальную собственность ценой в сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это делать. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, и, честно говоря, было бы намного лучше без них", — написал Трамп в Twitter.



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Он заявил, что "великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю", и призвал их перенести все производство в США.



"Я дам ответ на пошлины Китая сегодня днем. Это отличная возможность для Соединенных Штатов", — продолжил президент США.



Трамп также заявил, что "приказывает всем перевозчикам, включая FedEx, Amazon, UPS и USPS" отказывать Китаю в доставке фентанила

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