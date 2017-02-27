СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что новое правительство в следующем году обязано повысить размер минимальной заработной платы до 7 тыс. грн По состоянию на сегодня Украина обладает всеми ресурсами для повышения минимальной заработной платы до 7 тыс. грн. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью телеканалу "112 Украина".
"Новое правительство получит от нас в наследие экономику, которая пребывает в стадии активного развития. Согласно данным, предоставленным Государственной службы статистики Украины, на сегодняшний день, рост ВВП равен отметке в 4,6%. За последние 7 лет этот показатель является рекордным", - отметил Розенко.
По словам чиновника, сейчас самое подходящее время для того, чтобы планировать рост минимальной заработной платы. Тем более что для этого есть все возможности.
"Считаю, что нынешнее правительство обязательно должно внести в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год, сумму минимальной заработной платы в размере 6,5 тыс. грн на старте, а к концу года увеличить ее до 7 тыс. грн", - говорится в заявлении Розенко.
Спад промислового виробництва в Україні в липні 2019 року в річному вираженні - до липня 2018 року - без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 0,2% після падіння на 2,3% в річному вираженні в червні. Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в липні в річному вираженні впало на 1,1%. Порівняно з попереднім місяцем промвиробництво в липні виросло на 3,6% без урахування коригування на ефект календарних днів, але впало на 0,6% - з урахуванням коригування. За інформацією Держстату, найбільше падіння в липні в річному вираженні зафіксоване у виробництві електричного обладнання - 17,2%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - 12,6%, текстильному виробництві - 10,2%, виробництві автотранспортних засобів - 8,6%, постачання електроенергії, газу та пари - 3,6%. Найбільше зростання зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - 33,8%, фармацевтиці - 14,6%, видобутку кам'яного і бурого вугілля - 6,8%, виробництві машин і устаткування - 6,7%, харчовій промисловості - 4, 4%. ........... Як повідомляв УНІАН, промвиробництво в Україні в червні в річному вираженні впало на 2,3% після зростання на 1,6% у травні. У 2018 році промвиробництво в Україні зросло на 1,1% після падіння на 0,1%
Спад промислового виробництва в Україні в липні 2019 року в річному вираженні - до липня 2018 року - без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 0,2% після падіння на 2,3% в річному вираженні в червні.
А почему в кавычках? Снижение темпов падения - это ж позитив