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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1872187318741875>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:31

zzzzzz
Дякую

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:47

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что новое правительство в следующем году обязано повысить размер минимальной заработной платы до 7 тыс. грн
По состоянию на сегодня Украина обладает всеми ресурсами для повышения минимальной заработной платы до 7 тыс. грн. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью телеканалу "112 Украина".

"Новое правительство получит от нас в наследие экономику, которая пребывает в стадии активного развития. Согласно данным, предоставленным Государственной службы статистики Украины, на сегодняшний день, рост ВВП равен отметке в 4,6%. За последние 7 лет этот показатель является рекордным", - отметил Розенко.

По словам чиновника, сейчас самое подходящее время для того, чтобы планировать рост минимальной заработной платы. Тем более что для этого есть все возможности.

"Считаю, что нынешнее правительство обязательно должно внести в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год, сумму минимальной заработной платы в размере 6,5 тыс. грн на старте, а к концу года увеличить ее до 7 тыс. грн", - говорится в заявлении Розенко.

https://comments.ua/news/money/economy/631802-pavel-rozenko-est-vse-predposylki-dlya-povysheniya-minimal-noy-zarplaty-do-7-tys-grn.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:51

Ещё одна "хорошая" новость:
Спад промислового виробництва в Україні в липні 2019 року в річному вираженні - до липня 2018 року - без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 0,2% після падіння на 2,3% в річному вираженні в червні.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в липні в річному вираженні впало на 1,1%. Порівняно з попереднім місяцем промвиробництво в липні виросло на 3,6% без урахування коригування на ефект календарних днів, але впало на 0,6% - з урахуванням коригування.
За інформацією Держстату, найбільше падіння в липні в річному вираженні зафіксоване у виробництві електричного обладнання - 17,2%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - 12,6%, текстильному виробництві - 10,2%, виробництві автотранспортних засобів - 8,6%, постачання електроенергії, газу та пари - 3,6%.
Найбільше зростання зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - 33,8%, фармацевтиці - 14,6%, видобутку кам'яного і бурого вугілля - 6,8%, виробництві машин і устаткування - 6,7%, харчовій промисловості - 4, 4%.
...........
Як повідомляв УНІАН, промвиробництво в Україні в червні в річному вираженні впало на 2,3% після зростання на 1,6% у травні. У 2018 році промвиробництво в Україні зросло на 1,1% після падіння на 0,1%


Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/other/10661466-spad-promvirobnictva-v-ukrajini-spovilnivsya.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:56

  ЛАД написав:Ещё одна "хорошая" новость:
Спад промислового виробництва в Україні в липні 2019 року в річному вираженні - до липня 2018 року - без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 0,2% після падіння на 2,3% в річному вираженні в червні.


А почему в кавычках? Снижение темпов падения - это ж позитив :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:05

zРадио
главное что за 7 месяцев рост АЖ на +0,4% :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:13

  zzzzzz написав:zРадио
главное что за 7 месяцев рост АЖ на +0,4% :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Ага, причем даже этот АЖ - на очень низкой базе. 2018/2017 был минус и 2017/2016 тоже... В смысле не минус, а меньше 1, если об индексе говорить
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Золото и серебро сегодня бодрый левелап.
Ох что-то будет...
g_al1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:44

  zzzzzz написав:Новости с фронта торговых войн.
Сегодня Китай заявил что вводит новые пошлины на товары из США, в ответ Трамп заявил что объявит ответные меры.
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"Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Дополнительные пошлины на 5 078 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.
Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
Помимо этого, с 15 декабря Китай вновь введет дополнительные пошлины на американские автомобили и комплектующие на 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено.

"В соответствии с решением комитета по тарифам Госсовета КНР начиная с 12:01 по пекинскому времени 15 декабря 2019 года вновь вступят в силу дополнительные пошлины в 25% и 5% на автомобили и комплектующие из США", — отмечается в заявлении.

В декабре прошлого года после встречи лидеров двух стран в Аргентине китайская сторона приняла решение о приостановке действия тарифов на автомобили и комплектующие из США на три месяца — с 1 января по 31 марта 2019 года, 31 марта этого года решение о приостановке действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США было продлено.
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"Наша страна глупым образом потеряла триллионы долларов с Китаем за многие годы. Они украли нашу интеллектуальную собственность ценой в сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это делать. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, и, честно говоря, было бы намного лучше без них", — написал Трамп в Twitter.

Судьба финансовой стабилизации США в руках Китая
Китай выводит торговую войну с США на новый виток
Он заявил, что "великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю", и призвал их перенести все производство в США.

"Я дам ответ на пошлины Китая сегодня днем. Это отличная возможность для Соединенных Штатов", — продолжил президент США.

Трамп также заявил, что "приказывает всем перевозчикам, включая FedEx, Amazon, UPS и USPS" отказывать Китаю в доставке фентанила


На цих новинах золото піде вгору, а гривня зміцниться ще, новий рівень 24,6-24,7.
Час продавати долар. :)
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:58

Интересно, что же перевесит в горизонте 2-3х лет - торговая война США/Китай, которая день ото дня набирает обороты или действия новой украинской власти: открытие рынка земли, реформы, приватизация, борьба с коррупцией?? Уже понятно, что после очередных твитов Трампа хороших результатов очередного аукциона ОВГЗ ждать не приходится))
Поживем-увидим...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:59

  Zebra написав:Ну и где пробитие 25 ???


на след.неделе во вторник или среду на 5 летних оптимистах :mrgreen:

ЗІ: З днем прапора і незалежності !
Alex2007
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