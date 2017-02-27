Автор77 написав:....В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде.
Базовий варіант (для чекістів рф) 'полягає" ось так: відсутність газу для опалення в зимовий період. Варто було б посилити охорону певних об'єктів.
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asti написав:Интересно, что же перевесит в горизонте 2-3х лет - торговая война США/Китай, которая день ото дня набирает обороты или действия новой украинской власти: открытие рынка земли, реформы, приватизация, борьба с коррупцией?? Уже понятно, что после очередных твитов Трампа хороших результатов очередного аукциона ОВГЗ ждать не приходится)) Поживем-увидим...
В соревновании жёстких действий и сказок из сказок из зомбоящика - у сказок шансов нет.
Автор77 написав:....В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде.
Базовий варіант (для чекістів рф) 'полягає" ось так: відсутність газу для опалення в зимовий період. Варто було б посилити охорону певних об'єктів.
вы усложняете. Просто, наш позвонит путину и попросит не портить новогодние праздники.
Ребята, помните два месяца назад я вам говорил о эмиссаре масонства на День Незалежности и о больших грядущих переменах в стране? Малпас с вами в этот замечательный день. Всё будет хорошо. Вы еще удивите весь мир. А пока топырьте карманы и засучивайте рукава. Детали завтра.
"Україна - одна з небагатьох країн, де може статися економічне диво". До Києва приїхала делегація Світового банку
До Києва приїхав керівник Світового банку Девід Мелпас. 23 серпня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
"Президент обговорив з делегацією Світового банку заплановані в Україні реформи та подальшу співпрацю. Володимир Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни", - зазначили в пресслужбі глави держави.
"Приїзд до України президента СБ лише в перші місяці після обрання - позитивний сигнал, що Україна в пріоритеті для цієї світової фінансової структури. І відрізок часу між візитом попереднього президента восени 2017-го та нинішнього - менше двох років. До цього жоден очільник СБ не приїжджав до нас цілих 16 років! Справа в тому, що Україна - одна з небагатьох країн, де справді може статися економічне диво. Це чудово усвідомлюють у Світовому банку. Тому і йдеться навіть не про економічне зростання, а про пришвидшення зростання. Ця відмінність надзвичайно важлива", - написала у Facebook прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.
Libo Что по акциях Turquoise Hill думаете? Где дно и когда брать?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД