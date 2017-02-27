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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1872187318741875

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:48

Китайская ответка Трампу

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:57

  Автор77 написав:....В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу
базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде.

Базовий варіант (для чекістів рф) 'полягає" ось так: відсутність газу для опалення в зимовий період. Варто було б посилити охорону певних об'єктів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:05

  asti написав:Интересно, что же перевесит в горизонте 2-3х лет - торговая война США/Китай, которая день ото дня набирает обороты или действия новой украинской власти: открытие рынка земли, реформы, приватизация, борьба с коррупцией?? Уже понятно, что после очередных твитов Трампа хороших результатов очередного аукциона ОВГЗ ждать не приходится))
Поживем-увидим...

В соревновании жёстких действий и сказок из сказок из зомбоящика - у сказок шансов нет.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:07

  centurionus написав:
  Автор77 написав:....В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу
базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде.

Базовий варіант (для чекістів рф) 'полягає" ось так: відсутність газу для опалення в зимовий період. Варто було б посилити охорону певних об'єктів.
вы усложняете. Просто, наш позвонит путину и попросит не портить новогодние праздники.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:53

С великим Праздником, милая Украина!

Слава Україні!
Смерть москалям!

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:03

Ребята, помните два месяца назад я вам говорил о эмиссаре масонства на День Незалежности и о больших грядущих переменах в стране? :roll:
Малпас с вами в этот замечательный день. :shock:
Всё будет хорошо. Вы еще удивите весь мир. А пока топырьте карманы и засучивайте рукава. :lol:
Детали завтра. 8)

"Україна - одна з небагатьох країн, де може статися економічне диво". До Києва приїхала делегація Світового банку

До Києва приїхав керівник Світового банку Девід Мелпас. 23 серпня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент обговорив з делегацією Світового банку заплановані в Україні реформи та подальшу співпрацю. Володимир Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни", - зазначили в пресслужбі глави держави.

"Приїзд до України президента СБ лише в перші місяці після обрання - позитивний сигнал, що Україна в пріоритеті для цієї світової фінансової структури. І відрізок часу між візитом попереднього президента восени 2017-го та нинішнього - менше двох років. До цього жоден очільник СБ не приїжджав до нас цілих 16 років! Справа в тому, що Україна - одна з небагатьох країн, де справді може статися економічне диво. Це чудово усвідомлюють у Світовому банку. Тому і йдеться навіть не про економічне зростання, а про пришвидшення зростання. Ця відмінність надзвичайно важлива", - написала у Facebook прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

Вона додала, що "обидва президенти - дуже практичні люди, націлені на швидкий результат. І знайти порозуміння їм було легко". Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/ukrayina-odna-z-n ... 99920.html

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:10

  juristkostya написав:
  zzzzzz написав:
  reef написав:Я думаю, этот посыл направлен в первую очередь Газпрому. Сейчас ситуация как в покере - кто дрогнет первым.

Это в первую очередь посыл для Германии

Главное, что это элемент торга
Реально прекращения транзита никто не ожидает

На самом деле вопрос в условиях этого транзита.
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:11

Libo
Что по акциях Turquoise Hill думаете? Где дно и когда брать?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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