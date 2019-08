Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:57

Автор77 написав: ....В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу

базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. ....В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу

Базовий варіант (для чекістів рф) 'полягає" ось так: відсутність газу для опалення в зимовий період. Варто було б посилити охорону певних об'єктів.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell