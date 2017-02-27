Автор77 написав:....В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде.
Базовий варіант (для чекістів рф) 'полягає" ось так: відсутність газу для опалення в зимовий період. Варто було б посилити охорону певних об'єктів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
asti написав:Интересно, что же перевесит в горизонте 2-3х лет - торговая война США/Китай, которая день ото дня набирает обороты или действия новой украинской власти: открытие рынка земли, реформы, приватизация, борьба с коррупцией?? Уже понятно, что после очередных твитов Трампа хороших результатов очередного аукциона ОВГЗ ждать не приходится)) Поживем-увидим...
В соревновании жёстких действий и сказок из сказок из зомбоящика - у сказок шансов нет.
Автор77 написав:....В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде.
Базовий варіант (для чекістів рф) 'полягає" ось так: відсутність газу для опалення в зимовий період. Варто було б посилити охорону певних об'єктів.
вы усложняете. Просто, наш позвонит путину и попросит не портить новогодние праздники.
Ребята, помните два месяца назад я вам говорил о эмиссаре масонства на День Незалежности и о больших грядущих переменах в стране? Малпас с вами в этот замечательный день. Всё будет хорошо. Вы еще удивите весь мир. А пока топырьте карманы и засучивайте рукава. Детали завтра.
"Україна - одна з небагатьох країн, де може статися економічне диво". До Києва приїхала делегація Світового банку
До Києва приїхав керівник Світового банку Девід Мелпас. 23 серпня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
"Президент обговорив з делегацією Світового банку заплановані в Україні реформи та подальшу співпрацю. Володимир Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни", - зазначили в пресслужбі глави держави.
"Приїзд до України президента СБ лише в перші місяці після обрання - позитивний сигнал, що Україна в пріоритеті для цієї світової фінансової структури. І відрізок часу між візитом попереднього президента восени 2017-го та нинішнього - менше двох років. До цього жоден очільник СБ не приїжджав до нас цілих 16 років! Справа в тому, що Україна - одна з небагатьох країн, де справді може статися економічне диво. Це чудово усвідомлюють у Світовому банку. Тому і йдеться навіть не про економічне зростання, а про пришвидшення зростання. Ця відмінність надзвичайно важлива", - написала у Facebook прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.
Libo Что по акциях Turquoise Hill думаете? Где дно и когда брать?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:Libo Что по акциях Turquoise Hill думаете? Где дно и когда брать?
Думаю, уже самое глубокое дно. Дальше некуда. Я беру. Но! Рио Тинто начинает скупать медные активы. Хотят поглотить Фрипорт-Макморан … Как бы они на этом дне не схавали всех. Получишь за сто акций Turquoise Hill одну Рио Тинто. Недавно встречался с одним из веедущих инженеров Ою-Толгой, он сказал бери Turquoise Hill и не сомневайся. Прекрасный рудник. Огромное будущее. Огромные перспективы. Но надо ждать. Наберись терпения. Несметные богатства надо выстрадать.
zzzzzz написав:Судьба финансовой стабилизации США в руках Китая Китай выводит торговую войну с США на новый виток Он заявил, что "великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю", и призвал их перенестивсе производство в США.
Перед вами яркий пример русской дезы. Раскладываю по полочкам. Сначала прямая цитата Трампа:
Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing your companies HOME and making your products in the USA."
Настоящим нашим крупнейшим американским компаниям приказывается немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе вернуть ваши компании ДОМОЙ и производить вашу продукцию в США.
В русской дезе говорится: перенести ВСЁ прозводство в США. В оригинале, как видите, о переносе ВСЕГО производства в США речь совсем не идет. Говорится о поиске альтернативы и "в том числе" о переносе в США, как об одной из опций. Значит у американских компаний есть и другие опции ... Какие? Ну например перенести производство и в другие страны, с которыми у США нету острых торговых противоречий ... Самое время нам быстренько подсуетится с улучшением инвестиционного климата в Украине и откусить жирный кусок инвестиций от этой американо-китайской склоки. И не постите тут больше информацию из русских СМИ. Они вам постоянно врут. Русские брехуны, сволочи и алкаши.