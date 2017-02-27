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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1874187518761877>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:54

  Libo написав:Ребята, помните два месяца назад я вам говорил о эмиссаре масонства на День Незалежности и о больших грядущих переменах в стране? :roll:
Малпас с вами в этот замечательный день. :shock:
Всё будет хорошо. Вы еще удивите весь мир. А пока топырьте карманы и засучивайте рукава. :lol:
Детали завтра. 8)

"Україна - одна з небагатьох країн, де може статися економічне диво". До Києва приїхала делегація Світового банку

До Києва приїхав керівник Світового банку Девід Мелпас. 23 серпня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент обговорив з делегацією Світового банку заплановані в Україні реформи та подальшу співпрацю. Володимир Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни", - зазначили в пресслужбі глави держави.

"Приїзд до України президента СБ лише в перші місяці після обрання - позитивний сигнал, що Україна в пріоритеті для цієї світової фінансової структури. І відрізок часу між візитом попереднього президента восени 2017-го та нинішнього - менше двох років. До цього жоден очільник СБ не приїжджав до нас цілих 16 років! Справа в тому, що Україна - одна з небагатьох країн, де справді може статися економічне диво. Це чудово усвідомлюють у Світовому банку. Тому і йдеться навіть не про економічне зростання, а про пришвидшення зростання. Ця відмінність надзвичайно важлива", - написала у Facebook прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

Вона додала, що "обидва президенти - дуже практичні люди, націлені на швидкий результат. І знайти порозуміння їм було легко". Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/ukrayina-odna-z-n ... 99920.html

дурень думкою. Наше майбутнє -
Портнов, Богдан і окружний суд. Москалі в ПАРЄ і перезавантаження відносин. Святкуйте, зробили
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:59

Libo
Увы когда стараешься оперативно сработать теряется качество. Корректный перевод на Интерфаксе появился только через 40 минут.


Ночью появилась ответка Трампа

Зображення

Трамп написал в своем Твиттере :
"В течение многих лет Китай (и многие другие страны) использовали Соединенные Штаты в торговле, краже интеллектуальной собственности и многом другом. Наша страна теряет сотни миллиардов долларов в год .
К сожалению, прежние администрации позволили Китаю настолько опередить справедливую и сбалансированную торговлю, что это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допустить! В духе достижения Справедливой торговли мы должны сбалансировать эти самые несправедливые торговые отношения. Китаю не следовало устанавливать новые тарифы на 75 миллиардов долларов США (политически мотивированные!). Начиная с 1 октября, 250 миллиардов долларов товаров и продуктов из Китая, которые в настоящее время облагаются налогом в 25%, будут облагаться налогом в 30% ...
Кроме того, оставшиеся 300 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ товаров и продуктов из Китая, которые с 1 сентября облагались налогом в 10%, теперь будут облагаться налогом в 15%. Благодарим Вас за внимание к этому вопросу! "
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:10

  zzzzzz написав:Трамп написал в своем Твиттере :
"В течение многих лет Китай (и многие другие страны) использовали Соединенные Штаты в торговле, краже интеллектуальной собственности и многом другом. Наша страна теряет сотни миллиардов долларов в год .
К сожалению, прежние администрации позволили Китаю настолько опередить справедливую и сбалансированную торговлю, что это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допустить! В духе достижения Справедливой торговли мы должны сбалансировать эти самые несправедливые торговые отношения. Китаю не следовало устанавливать новые тарифы на 75 миллиардов долларов США (политически мотивированные!). Начиная с 1 октября, 250 миллиардов долларов товаров и продуктов из Китая, которые в настоящее время облагаются налогом в 25%, будут облагаться налогом в 30% ...
Кроме того, оставшиеся 300 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ товаров и продуктов из Китая, которые с 1 сентября облагались налогом в 10%, теперь будут облагаться налогом в 15%. Благодарим Вас за внимание к этому вопросу! "

Скорее всего юань ещё вниз.
Потом и остальная Азия.
Потом страны 3-4-5 мира :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:17

Вкладчик1234

А потом китайские компании начнут банкротятся,те у кого много внешних долгов, за ними банки ..))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:19

Посмотрим в понедельник как руда отреагирует...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что происходит?
Почему меня, нас, в очередной раз заставляют убедиться, "поверить" что USD не являются средством сбережения (накопления)?
Все, наверное, "попали" на курс в этом году, купив бакс выше, чем па 25,25
Кто больше, кто меньше. Я попал на 100$ (т.е. сейчас бы мог купить на 100$ больше, чем купил раньше в єтом году. А о своих потерях за прошліе 4 года не хочу даже думать, что б не расстраиваться..
Вот что делает поспешность и вера в страшилки и неинформированность.
Почему про ОВГЗ заговорили только после того, как его накупили на 3 ярда баксов в 2019г?
Здесь кто либо высказывался с прогнозами грядущей покупки ОВГЗ нерезами в 2019г и о том как уронят бакс в Украине?
А то задним умом все богаты.
Единственное, что не даёт мне впасть в отчаяние, так єто то, что подобній укрепляж біл в 2008году (помните с 5,35 до 4,60 уронила Тимошенко бакс? и при єтом приговаривала: а надо верить в свою национальную вальту, а Стельмах ей подпевал, что гривна неодоцененеа, и что красная цена баксу 3,5 грн. и что минфин замахался печатать гривну под бакс, которій заходит в Украину (речь про ОВГЗ шла, имхо)

То что я повторяюсь по теме как нас всех лоханули, это не занудство, это крик души, разрыв шаблонов и когнитивный диссонанс.
Ну ничё, наука будет.
И да, не открою большой секрет, что эти все нерезы, которые прыгнули с головой в ОВГЗ это никакие не янки или японцы, это украинские домашние олигархи.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 сер, 2019 10:38, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:27

  zzzzzz написав:А потом китайские компании начнут банкротятся,те у кого много внешних долгов, за ними банки ..))

И все побегут прятаться в гривну :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:34

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:А потом китайские компании начнут банкротятся,те у кого много внешних долгов, за ними банки ..))

И все побегут прятаться в гривну :)


Маркарова изобрела вечный двигатель: ведь так до бесконечности можно ОВГЗ продавать и перекредитовываться всякий раз, до бесконечности, ну или пока не лопнет эта пирамида при очередном мировом кризисе.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:37

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:А потом китайские компании начнут банкротятся,те у кого много внешних долгов, за ними банки ..))
И все побегут прятаться в гривну :)
А что, всё может быть. Капитал начнет бежать из Китая - куда? Конечно же в Украину! Не зря же на всех закутках уже только и разговоров про новое экономическое чудо. А что, все предпосылки есть - рабочая сила у нас уже дешевле чем в Китае, только работать не хотят, сволочи!
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:00

  Yuri_61 написав:Вот что делает поспешность и вера в страшилки и неинформированность.
Почему про ОВГЗ заговорили только после того, как его накупили на 3 ярда баксов в 2019г?
Здесь кто либо высказывался с прогнозами грядущей покупки ОВГЗ нерезами в 2019г и о том как уронят бакс в Украине?


Ну на самом-то деле про объемы ОВГЗ было известно еще как минимум год тому назад когда готовили бюджет. Другой вопрос мало кто мог смотреть в завтрашний день и предвидеть такой огромный реальный спрос на них, успешное открытие канала размещения Clear Stream, а также то, что нацбанк будет вести такую жесткую монетарную политику.

А так, спокойно могли под шумок введения военного положения и т.д.и т.п. в конце ноября того года запустить курс за 30 и сейчас (точнее в качестве дна) 28 могло быть подарком...

Также, то что происходит конкретно последние 3 месяца (от июньского пика курса; ладно, то что было "дном около 26.5+-" - то более менее ясно; именно последние пару месяцев) - вообще крайне-малопредсказуемая вещь, и курс в абсолютно любой момент времени мог уже развернуться. Поэтому даже слить нормально нельзя на такой нервной качеле. :oops:
Alex2007
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