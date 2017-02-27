Додано: Суб 24 сер, 2019 10:24

Что происходит?

Почему меня, нас, в очередной раз заставляют убедиться, "поверить" что USD не являются средством сбережения (накопления)?

Все, наверное, "попали" на курс в этом году, купив бакс выше, чем па 25,25

Кто больше, кто меньше. Я попал на 100$ (т.е. сейчас бы мог купить на 100$ больше, чем купил раньше в єтом году. А о своих потерях за прошліе 4 года не хочу даже думать, что б не расстраиваться..

Вот что делает поспешность и вера в страшилки и неинформированность.

Почему про ОВГЗ заговорили только после того, как его накупили на 3 ярда баксов в 2019г?

Здесь кто либо высказывался с прогнозами грядущей покупки ОВГЗ нерезами в 2019г и о том как уронят бакс в Украине?

А то задним умом все богаты.

Единственное, что не даёт мне впасть в отчаяние, так єто то, что подобній укрепляж біл в 2008году (помните с 5,35 до 4,60 уронила Тимошенко бакс? и при єтом приговаривала: а надо верить в свою национальную вальту, а Стельмах ей подпевал, что гривна неодоцененеа, и что красная цена баксу 3,5 грн. и что минфин замахался печатать гривну под бакс, которій заходит в Украину (речь про ОВГЗ шла, имхо)



То что я повторяюсь по теме как нас всех лоханули, это не занудство, это крик души, разрыв шаблонов и когнитивный диссонанс.

Ну ничё, наука будет.

И да, не открою большой секрет, что эти все нерезы, которые прыгнули с головой в ОВГЗ это никакие не янки или японцы, это украинские домашние олигархи.