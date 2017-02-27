zzzzzz написав:А потом китайские компании начнут банкротятся,те у кого много внешних долгов, за ними банки ..))
И все побегут прятаться в гривну
А что, всё может быть. Капитал начнет бежать из Китая - куда? Конечно же в Украину! Не зря же на всех закутках уже только и разговоров про новое экономическое чудо. А что, все предпосылки есть - рабочая сила у нас уже дешевле чем в Китае, только работать не хотят, сволочи!
Вы бы на месте китайского или любого другого капитала сильно бы хотели вкладывать в нестабильную страну с непонятно выполняющимися законами, с коррупкцией, и главное крайней неопределенностью на Востоке страны (с неадекватным соседом)?
Насчет дешевой раб.силы - ну вон розенко заикнулся про минималку 7 тыщ. Еще и гривна по 20 подвалит .