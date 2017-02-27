zzzzzz написав:А потом китайские компании начнут банкротятся,те у кого много внешних долгов, за ними банки ..))
И все побегут прятаться в гривну
А что, всё может быть. Капитал начнет бежать из Китая - куда? Конечно же в Украину! Не зря же на всех закутках уже только и разговоров про новое экономическое чудо. А что, все предпосылки есть - рабочая сила у нас уже дешевле чем в Китае, только работать не хотят, сволочи!
Вы бы на месте китайского или любого другого капитала сильно бы хотели вкладывать в нестабильную страну с непонятно выполняющимися законами, с коррупкцией, и главное крайней неопределенностью на Востоке страны (с неадекватным соседом)?
Насчет дешевой раб.силы - ну вон розенко заикнулся про минималку 7 тыщ. Так это минималка, а есть еще и средняя, которая растет (в гривнах). А там еще и гривна по 20 подвалит .
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:А потом китайские компании начнут банкротятся,те у кого много внешних долгов, за ними банки ..))
И все побегут прятаться в гривну
Маркарова изобрела вечный двигатель: ведь так до бесконечности можно ОВГЗ продавать и перекредитовываться всякий раз, до бесконечности, ну или пока не лопнет эта пирамида при очередном мировом кризисе.
zzzzzz написав:Промисловість знижується другий місяць поспіль, в липні показала зниження на 0,2% до липня минулого року у фізичних обсягах. За період січень-липень 2019 приріст складає лише +0,4% до відповідного періоду минулого року.
А как может быть иначе, если до войны почти вся промышленность так или иначе была связана с РФ? Мы сделали свой выбор.