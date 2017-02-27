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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1874187518761877

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:20

  asti написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:А потом китайские компании начнут банкротятся,те у кого много внешних долгов, за ними банки ..))
И все побегут прятаться в гривну :)
А что, всё может быть. Капитал начнет бежать из Китая - куда? Конечно же в Украину! Не зря же на всех закутках уже только и разговоров про новое экономическое чудо. А что, все предпосылки есть - рабочая сила у нас уже дешевле чем в Китае, только работать не хотят, сволочи!


Вы бы на месте китайского или любого другого капитала сильно бы хотели вкладывать в нестабильную страну с непонятно выполняющимися законами, с коррупкцией, и главное крайней неопределенностью на Востоке страны (с неадекватным соседом)?

Насчет дешевой раб.силы - ну вон розенко заикнулся про минималку 7 тыщ. Так это минималка, а есть еще и средняя, которая растет (в гривнах). А там еще и гривна по 20 подвалит . :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:30

Героям слава!




ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:45

  Yuri_61 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:А потом китайские компании начнут банкротятся,те у кого много внешних долгов, за ними банки ..))

И все побегут прятаться в гривну :)


Маркарова изобрела вечный двигатель: ведь так до бесконечности можно ОВГЗ продавать и перекредитовываться всякий раз, до бесконечности, ну или пока не лопнет эта пирамида при очередном мировом кризисе.


Хопёр Инвест и МММ были задолго до Маркаровой.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:54

  zzzzzz написав:Промисловість знижується другий місяць поспіль, в липні показала зниження на 0,2% до липня минулого року у фізичних обсягах. За період січень-липень 2019 приріст складає лише +0,4% до відповідного періоду минулого року.
Зображення

А как может быть иначе, если до войны почти вся промышленность так или иначе была связана с РФ? Мы сделали свой выбор.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:22

  Starikan написав:.......
А как может быть иначе, если до войны почти вся промышленность так или иначе была связана с РФ? Мы сделали свой выбор.

Сколько ещё лет будем оправдываться войной?
О переориентации на Запад рассказывают уже лет 20, ну а с 2005 говорят постоянно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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