zzzzzz написав:А потом китайские компании начнут банкротятся,те у кого много внешних долгов, за ними банки ..))
И все побегут прятаться в гривну
А что, всё может быть. Капитал начнет бежать из Китая - куда? Конечно же в Украину! Не зря же на всех закутках уже только и разговоров про новое экономическое чудо. А что, все предпосылки есть - рабочая сила у нас уже дешевле чем в Китае, только работать не хотят, сволочи!
Вы бы на месте китайского или любого другого капитала сильно бы хотели вкладывать в нестабильную страну с непонятно выполняющимися законами, с коррупкцией, и главное крайней неопределенностью на Востоке страны (с неадекватным соседом)?
Насчет дешевой раб.силы - ну вон розенко заикнулся про минималку 7 тыщ. Так это минималка, а есть еще и средняя, которая растет (в гривнах). А там еще и гривна по 20 подвалит .
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:А потом китайские компании начнут банкротятся,те у кого много внешних долгов, за ними банки ..))
И все побегут прятаться в гривну
Маркарова изобрела вечный двигатель: ведь так до бесконечности можно ОВГЗ продавать и перекредитовываться всякий раз, до бесконечности, ну или пока не лопнет эта пирамида при очередном мировом кризисе.
zzzzzz написав:Промисловість знижується другий місяць поспіль, в липні показала зниження на 0,2% до липня минулого року у фізичних обсягах. За період січень-липень 2019 приріст складає лише +0,4% до відповідного періоду минулого року.
А как может быть иначе, если до войны почти вся промышленность так или иначе была связана с РФ? Мы сделали свой выбор.
zzzzzz написав:Промисловість знижується другий місяць поспіль, в липні показала зниження на 0,2% до липня минулого року у фізичних обсягах. За період січень-липень 2019 приріст складає лише +0,4% до відповідного періоду минулого року.
А как может быть иначе, если до войны почти вся промышленность так или иначе была связана с РФ? Мы сделали свой выбор.
США. Промышленное производство, июль: -0.2% м/м прогноз: +0.1% м/м июнь: +0.2% м/м (пересмотрено с 0% м/м)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
asti написав:А что, все предпосылки есть - рабочая сила у нас уже дешевле чем в Китае, только работать не хотят, сволочи!
Экономия на рабочей силе - ничто по сравнению с переплатой на заоблачной стоимости капитала. Пока не будут обеспечены права собственника, никто сюда не придет.
Стоимость рабочего места - не ниже 100 тыс долларов. Стоимость этих денег в Китае - 1-3 тыс долларов/год, в Украине - 7-15 тыс долларов/год. Вот и считаем, какая должна быть дельта в оплате труда, чтобы это было интересно - украинский рабочий должен еще доплатить, получается
zzzzzz написав:Libo Увы когда стараешься оперативно сработать теряется качество. Корректный перевод на Интерфаксе появился только через 40 минут.
Ночью появилась ответка Трампа
Трамп написал в своем Твиттере : "В течение многих лет Китай (и многие другие страны) использовали Соединенные Штаты в торговле, краже интеллектуальной собственности и многом другом. Наша страна теряет сотни миллиардов долларов в год . К сожалению, прежние администрации позволили Китаю настолько опередить справедливую и сбалансированную торговлю, что это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допустить! В духе достижения Справедливой торговли мы должны сбалансировать эти самые несправедливые торговые отношения. Китаю не следовало устанавливать новые тарифы на 75 миллиардов долларов США (политически мотивированные!). Начиная с 1 октября, 250 миллиардов долларов товаров и продуктов из Китая, которые в настоящее время облагаются налогом в 25%, будут облагаться налогом в 30% ... Кроме того, оставшиеся 300 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ товаров и продуктов из Китая, которые с 1 сентября облагались налогом в 10%, теперь будут облагаться налогом в 15%. Благодарим Вас за внимание к этому вопросу! "
Я качество гарантирую. Во-первых, эти твиты Трампа появились еще вчера утром, а не прошедшей ночью как пишешь ты. Это твой пида-рашкинский Интерфакс работает некачественно и с задержкой почти в сутки. Во-вторых, я сделал анализ цитаты Трампа, повешенной тут ватой, и продемонстрировал искажение её смысла в брехливых русских СМИ. Этой цитаты в твоей "обличительной" ссылке нет вообще.
Эта цитата - ключевой геополитический мессидж современности. Почти полвека корпорации США инвестировали в Китай и сотворили там китайское чудо. Сейчас им дана команда закругляться и уходить из Китая домой или в другие страны. Сейчас мы и посмотрим, что представляет собой китайское чудо без американского капитала, технологий и рынка. Денег не дадим, но вы держитесь! Я думаю в Пекине сейчас от ужаса ходят по большому не просто очень жиденько, а просто пеной.