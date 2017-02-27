zzzzzz написав:

Увы когда стараешься оперативно сработать теряется качество. Корректный перевод на Интерфаксе появился только через 40 минут.Ночью появилась ответка ТрампаТрамп написал в своем Твиттере :"В течение многих лет Китай (и многие другие страны) использовали Соединенные Штаты в торговле, краже интеллектуальной собственности и многом другом. Наша страна теряет сотни миллиардов долларов в год .К сожалению, прежние администрации позволили Китаю настолько опередить справедливую и сбалансированную торговлю, что это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допустить! В духе достижения Справедливой торговли мы должны сбалансировать эти самые несправедливые торговые отношения. Китаю не следовало устанавливать новые тарифы на 75 миллиардов долларов США (политически мотивированные!). Начиная с 1 октября, 250 миллиардов долларов товаров и продуктов из Китая, которые в настоящее время облагаются налогом в 25%, будут облагаться налогом в 30% ...Кроме того, оставшиеся 300 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ товаров и продуктов из Китая, которые с 1 сентября облагались налогом в 10%, теперь будут облагаться налогом в 15%. Благодарим Вас за внимание к этому вопросу! "