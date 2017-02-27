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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1875187618771878

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:01

  Libo написав:Эта цитата - ключевой геополитический мессидж современности. Почти полвека корпорации США инвестировали в Китай и сотворили там китайское чудо. Сейчас им дана команда закругляться и уходить из Китая домой или в другие страны.
Сейчас мы и посмотрим, что представляет собой китайское чудо без американского капитала, технологий и рынка. Денег не дадим, но вы держитесь!
Я думаю в Пекине сейчас от ужаса ходят по большому не просто очень жиденько, а просто пеной.
:lol: :lol: :lol:


Узко мыслишь - инвестирование корпораций США в Китай сотворило не только китайское, но и американское чудо! Китайцы все это время дешево производили, а американцы - дешево потребляли.

Производи США электронику и пр. у себя, а не в Китае (или другой дешевой стране), она бы не продавалась по всему миру под давлением высокой себестоимости, а работала бы только на внутренний рынок с его высокой покупательной способностью. И то - лишь при конском протекционизме.

Посмотри на американский автопром - именно внутреннее производство утянуло его вниз.

Что из американского, производимого (не разрабатываемого, а именно прозводимого) внутри страны, хорошо продается сегодня по всему миру? Ни-че-го, кроме военных технологий, которые передать на аутсорсинг не может ни одна страна мира - ни США, ни кто-либо другой. Есть еще ПО, но там эффективность внутреннего производства достигается с помощью иммиграции необходимых специалистов.

Хочешь, чтобы США с производством забрали из Китая и 200 млн рабочих, занятых в нем сегодня? :mrgreen:

А иначе, кто будет производить - безработица в США на рекордно низком уровне в 3,7%!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 24 сер, 2019 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что из американского, производимого (не разрабатываемого, а именно прозводимого) внутри страны, хорошо продается сегодня по всему миру?

Боинги
  zРадио написав:Производи США электронику и пр. у себя, а не в Китае (или другой дешевой стране), она бы не продавались по всему миру под давлением высокой себестоимости, а работала бы только на внутренний рынок с его высокой покупательной способностью.

Роботы и автоматизация производства; 24 часа 7 дней в неделю без выходных, перерывов и отпусков. А простым американцам гарантированный доход.
Американские технологии решают всё; все лучшие мозги мира конкурируют между собой за право жить и творить в Америке.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Зі святом, шановні, з незалежністью ! За мир и гривну во всем мире !
От жовто-блакитного ₴упер-гривна-мена.

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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:сейчас от ужаса ходят по большому не просто очень жиденько, а просто пеной.

...так само скоро буде ходити По і всі його оточуючі свині-нарчуки! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:34

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Что из американского, производимого (не разрабатываемого, а именно прозводимого) внутри страны, хорошо продается сегодня по всему миру?

Боинги


Боинг - это тоже военная компания, получающая щедрое государственное финансирование. Стыдно не знать!
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Производи США электронику и пр. у себя, а не в Китае (или другой дешевой стране), она бы не продавались по всему миру под давлением высокой себестоимости, а работала бы только на внутренний рынок с его высокой покупательной способностью.

Роботы и автоматизация производства; 24 часа 7 дней в неделю без выходных, перерывов и отпусков. А простым американцам гарантированный доход.


Роботы и автоматизация, размещенные в США, а не где-либо в другом месте, не дают никаких преимуществ. Не о них вообще сырбор - в теме разберитесь.

  Ukrainian написав:Американские технологии решают всё; все лучшие мозги мира конкурируют между собой за право жить и творить в Америке.


И? Как это противоречит аутсорсингу производства?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не понимать, что в США стекаются все деньги мира рано или поздно - это быть дураком.
Практически все мировые богатые буратины так или иначе вкладывают заработанное в американские облигации или фондовый рынок.

Подрядчик Apple за собранный iPhone получает максимум 30% наценки на комплектующие, т.к. сборочная конкуренция в юго-восточной Азии жесткая, сама Apple ставит наценку 100%

Процессоры практически всех мобильных телефонов в мире построены либо на чипах американских, либо южно-корейских компаний, комплектующие тоже. Наценка конечного продукта может достигать 1000+ % тогда как сборочные цехи получают фиксированные рынком наценки.

А Голливуд вообще весь мир смотрит и финансирует, даже Китай.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 24 сер, 2019 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Боинг - это тоже военная компания, получающая щедрое государственное финансирование. Стыдно не знать!

Не знаю что они там получают но основной доход от продажи всему миру пассажирских лайнеров
  zРадио написав:Роботы и автоматизация, размещенные в США, а не где-либо в другом месте, не дают никаких преимуществ. Не о них вообще сырбор - в теме разберитесь.

В том то и дело что роботов сейчас заменяют дешёвые работники из Азии для этого и производства туда в свое время перенесли. С развитием робототехники и автоматизации эти производства медленно но уверенно будут возвращать домой в штаты в этом и преимущество.
  zРадио написав:И? Как это противоречит аутсорсингу производства?

Китайцы перестают тырить американские технологии от этого аутсорсинга
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 24 сер, 2019 16:02, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:57

У Китая есть ещё козырь в рукаве - продавать свой экспорт исключительно за юани. Это повлечет за собой массовый спрос на юань и такое же массовое кредитование всего мира в юанях. И тогда гегемон быстро сдуется и станет жить по средствам. Но это все может привести в большой войне.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:58

  andrein написав:У Китая есть ещё козырь в рукаве - продавать свой экспорт исключительно за юани. Это повлечет за собой массовый спрос на юань и такое же массовое кредитование всего мира в юанях. И тогда гегемон быстро сдуется и станет жить по средствам. Но это все может привести в большой войне.

А зачем Китаю юани взамен на что-то? Они себе и так напечатают :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:02

  Вкладчик1234 написав:
  andrein написав:У Китая есть ещё козырь в рукаве - продавать свой экспорт исключительно за юани. Это повлечет за собой массовый спрос на юань и такое же массовое кредитование всего мира в юанях. И тогда гегемон быстро сдуется и станет жить по средствам. Но это все может привести в большой войне.

А зачем Китаю юани взамен на что-то? Они себе и так напечатают :)

Произойдёт замещение доллара как резервной мировой валюты и крах финансовой системы штатов, которая там наверное под 60% ВВП.
andrein
 
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