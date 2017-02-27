Додано: Суб 24 сер, 2019 15:01

Libo написав: Эта цитата - ключевой геополитический мессидж современности. Почти полвека корпорации США инвестировали в Китай и сотворили там китайское чудо. Сейчас им дана команда закругляться и уходить из Китая домой или в другие страны.

Сейчас мы и посмотрим, что представляет собой китайское чудо без американского капитала, технологий и рынка. Денег не дадим, но вы держитесь!

Я думаю в Пекине сейчас от ужаса ходят по большому не просто очень жиденько, а просто пеной.

Эта цитата - ключевой геополитический мессидж современности. Почти полвека корпорации США инвестировали в Китай и сотворили там китайское чудо. Сейчас им дана команда закругляться и уходить из Китая домой или в другие страны.Сейчас мы и посмотрим, что представляет собой китайское чудо без американского капитала, технологий и рынка. Денег не дадим, но вы держитесь!Я думаю в Пекине сейчас от ужаса ходят по большому не просто очень жиденько, а просто пеной.

Узко мыслишь - инвестирование корпораций США в Китай сотворило не только китайское, но и американское чудо! Китайцы все это время дешево производили, а американцы - дешево потребляли.Производи США электронику и пр. у себя, а не в Китае (или другой дешевой стране), она бы не продавалась по всему миру под давлением высокой себестоимости, а работала бы только на внутренний рынок с его высокой покупательной способностью. И то - лишь при конском протекционизме.Посмотри на американский автопром - именно внутреннее производство утянуло его вниз.Что из американского, производимого (не разрабатываемого, а именно прозводимого) внутри страны, хорошо продается сегодня по всему миру? Ни-че-го, кроме военных технологий, которые передать на аутсорсинг не может ни одна страна мира - ни США, ни кто-либо другой. Есть еще ПО, но там эффективность внутреннего производства достигается с помощью иммиграции необходимых специалистов.Хочешь, чтобы США с производством забрали из Китая и 200 млн рабочих, занятых в нем сегодня?А иначе, кто будет производить - безработица в США на рекордно низком уровне в 3,7%!