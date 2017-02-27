Libo написав:Эта цитата - ключевой геополитический мессидж современности. Почти полвека корпорации США инвестировали в Китай и сотворили там китайское чудо. Сейчас им дана команда закругляться и уходить из Китая домой или в другие страны. Сейчас мы и посмотрим, что представляет собой китайское чудо без американского капитала, технологий и рынка. Денег не дадим, но вы держитесь! Я думаю в Пекине сейчас от ужаса ходят по большому не просто очень жиденько, а просто пеной.
Узко мыслишь - инвестирование корпораций США в Китай сотворило не только китайское, но и американское чудо! Китайцы все это время дешево производили, а американцы - дешево потребляли.
Производи США электронику и пр. у себя, а не в Китае (или другой дешевой стране), она бы не продавалась по всему миру под давлением высокой себестоимости, а работала бы только на внутренний рынок с его высокой покупательной способностью. И то - лишь при конском протекционизме.
Посмотри на американский автопром - именно внутреннее производство утянуло его вниз.
Что из американского, производимого (не разрабатываемого, а именно прозводимого) внутри страны, хорошо продается сегодня по всему миру? Ни-че-го, кроме военных технологий, которые передать на аутсорсинг не может ни одна страна мира - ни США, ни кто-либо другой. Есть еще ПО, но там эффективность внутреннего производства достигается с помощью иммиграции необходимых специалистов.
Хочешь, чтобы США с производством забрали из Китая и 200 млн рабочих, занятых в нем сегодня?
А иначе, кто будет производить - безработица в США на рекордно низком уровне в 3,7%!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 24 сер, 2019 15:28, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Что из американского, производимого (не разрабатываемого, а именно прозводимого) внутри страны, хорошо продается сегодня по всему миру?
Боинги
zРадио написав:Производи США электронику и пр. у себя, а не в Китае (или другой дешевой стране), она бы не продавались по всему миру под давлением высокой себестоимости, а работала бы только на внутренний рынок с его высокой покупательной способностью.
Роботы и автоматизация производства; 24 часа 7 дней в неделю без выходных, перерывов и отпусков. А простым американцам гарантированный доход. Американские технологии решают всё; все лучшие мозги мира конкурируют между собой за право жить и творить в Америке.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
zРадио написав:Что из американского, производимого (не разрабатываемого, а именно прозводимого) внутри страны, хорошо продается сегодня по всему миру?
Боинги
Боинг - это тоже военная компания, получающая щедрое государственное финансирование. Стыдно не знать!
Ukrainian написав:
zРадио написав:Производи США электронику и пр. у себя, а не в Китае (или другой дешевой стране), она бы не продавались по всему миру под давлением высокой себестоимости, а работала бы только на внутренний рынок с его высокой покупательной способностью.
Роботы и автоматизация производства; 24 часа 7 дней в неделю без выходных, перерывов и отпусков. А простым американцам гарантированный доход.
Роботы и автоматизация, размещенные в США, а не где-либо в другом месте, не дают никаких преимуществ. Не о них вообще сырбор - в теме разберитесь.
Ukrainian написав:Американские технологии решают всё; все лучшие мозги мира конкурируют между собой за право жить и творить в Америке.
Не понимать, что в США стекаются все деньги мира рано или поздно - это быть дураком. Практически все мировые богатые буратины так или иначе вкладывают заработанное в американские облигации или фондовый рынок.
Подрядчик Apple за собранный iPhone получает максимум 30% наценки на комплектующие, т.к. сборочная конкуренция в юго-восточной Азии жесткая, сама Apple ставит наценку 100%
Процессоры практически всех мобильных телефонов в мире построены либо на чипах американских, либо южно-корейских компаний, комплектующие тоже. Наценка конечного продукта может достигать 1000+ % тогда как сборочные цехи получают фиксированные рынком наценки.
А Голливуд вообще весь мир смотрит и финансирует, даже Китай.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 24 сер, 2019 15:45, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Боинг - это тоже военная компания, получающая щедрое государственное финансирование. Стыдно не знать!
Не знаю что они там получают но основной доход от продажи всему миру пассажирских лайнеров
zРадио написав:Роботы и автоматизация, размещенные в США, а не где-либо в другом месте, не дают никаких преимуществ. Не о них вообще сырбор - в теме разберитесь.
В том то и дело что роботов сейчас заменяют дешёвые работники из Азии для этого и производства туда в свое время перенесли. С развитием робототехники и автоматизации эти производства медленно но уверенно будут возвращать домой в штаты в этом и преимущество.
zРадио написав:И? Как это противоречит аутсорсингу производства?
Китайцы перестают тырить американские технологии от этого аутсорсинга
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 24 сер, 2019 16:02, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
У Китая есть ещё козырь в рукаве - продавать свой экспорт исключительно за юани. Это повлечет за собой массовый спрос на юань и такое же массовое кредитование всего мира в юанях. И тогда гегемон быстро сдуется и станет жить по средствам. Но это все может привести в большой войне.
andrein написав:У Китая есть ещё козырь в рукаве - продавать свой экспорт исключительно за юани. Это повлечет за собой массовый спрос на юань и такое же массовое кредитование всего мира в юанях. И тогда гегемон быстро сдуется и станет жить по средствам. Но это все может привести в большой войне.
А зачем Китаю юани взамен на что-то? Они себе и так напечатают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
andrein написав:У Китая есть ещё козырь в рукаве - продавать свой экспорт исключительно за юани. Это повлечет за собой массовый спрос на юань и такое же массовое кредитование всего мира в юанях. И тогда гегемон быстро сдуется и станет жить по средствам. Но это все может привести в большой войне.
А зачем Китаю юани взамен на что-то? Они себе и так напечатают
Произойдёт замещение доллара как резервной мировой валюты и крах финансовой системы штатов, которая там наверное под 60% ВВП.