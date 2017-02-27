zРадио написав:

Узко мыслишь - инвестирование корпораций США в Китай сотворило не только китайское, но и американское чудо! Китайцы все это время дешево производили, а американцы - дешево потребляли.Производи США электронику и пр. у себя, а не в Китае (или другой дешевой стране), она бы не продавалась по всему миру под давлением высокой себестоимости, а работала бы только на внутренний рынок с его высокой покупательной способностью. И то - лишь при конском протекционизме.Посмотри на американский автопром - именно внутреннее производство утянуло его вниз.