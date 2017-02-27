Zebra написав:Не понимать, что в США стекаются все деньги мира рано или поздно - это быть дураком. Практически все мировые богатые буратины так или иначе вкладывают заработанное в американские облигации или фондовый рынок.
Подрядчик Apple за собранный iPhone получает максимум 30% наценки на комплектующие, т.к. сборочная конкуренция в юго-восточной Азии жесткая, сама Apple ставит наценку 100%
Процессоры практически всех мобильных телефонов в мире построены либо на чипах американских, либо южно-корейских компаний, комплектующие тоже. Наценка конечного продукта может достигать 1000+ % тогда как сборочные цехи получают фиксированные рынком наценки.
А Голливуд вообще весь мир смотрит и финансирует, даже Китай.
Да. Трамп смотрит только внешне-торговое сальдо, забывая, что весь этот профицит (даже больше) Китай тратит на покупку американских трежерей, деньгами которых в свою очередь США финансируют дефицит бюджета.
Своими действиями он лишь подрежет глобальную торговлю, чем затормозит прирост и мирового в целом, и американского в частности ВВП. Да так, что и QE потом не особо поможет... Разгребать придется не один год...
andrein написав:У Китая есть ещё козырь в рукаве - продавать свой экспорт исключительно за юани. Это повлечет за собой массовый спрос на юань и такое же массовое кредитование всего мира в юанях. И тогда гегемон быстро сдуется и станет жить по средствам. Но это все может привести в большой войне.
А зачем Китаю юани взамен на что-то? Они себе и так напечатают
Произойдёт замещение доллара как резервной мировой валюты и крах финансовой системы штатов, которая там наверное под 60% ВВП. Китай уже накопил около 4 трл. дол. резервов, т.е. буквально за бумажки и обещания одевал и обувал весь мир. Кстати, не помню уже когда я последний раз видел наклейку Made in USA, как-будто и страны такой нет, один печатный станок только.
Купил пачку носков прошлой неделе Made in USA
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Когда кризис ждать ? Даты в студию ,а так это трёп
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
zРадио написав:Да. Трамп смотрит только внешне-торговое сальдо, забывая, что весь этот профицит (даже больше) Китай тратит на покупку американских трежерей, деньгами которых в свою очередь США финансируют дефицит бюджета.
Своими действиями он лишь подрежет глобальную торговлю, чем затормозит прирост и мирового в целом, и американского в частности ВВП. Да так, что и QE потом не особо поможет... Разгребать придется не один год...
Китай без рынка сбыта войдет в рецессию и лавинообразно могут начаться необратимые последствия. США не зависимы от китайских фабрик. Еще раз повторюсь, что сборочная конкуренция в юго-восточной Азии за последние годы существенно выросла.
А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.
Zebra написав: США не зависимы от китайских фабрик. Еще раз повторюсь, что сборочная конкуренция в юго-восточной Азии за последние годы существенно выросла.
Так независимы, что валятся (не падают, а валятся) акции всех компаний, производящих сегодня в Китае, а завтра, обходя пошлины Трампа, как по щелчку пальца перенесущих производство в Таиланд, или куда-то еще
Почему валятся, если перенос сборки - плевое дело, а ХЗ... просто валятся и все
zРадио написав:Узко мыслишь - инвестирование корпораций США в Китай сотворило не только китайское, но и американское чудо! Китайцы все это время дешево производили, а американцы - дешево потребляли.
Производи США электронику и пр. у себя, а не в Китае (или другой дешевой стране), она бы не продавалась по всему миру под давлением высокой себестоимости, а работала бы только на внутренний рынок с его высокой покупательной способностью. И то - лишь при конском протекционизме.
Посмотри на американский автопром - именно внутреннее производство утянуло его вниз.
Ну что несёшь, тупое полено? Чушь. Твои познания американской экономики и действительности приближаются к нулю. А перл про сотворение американского чуда Китаем? В Африке встречал африканцев, которые меня уверяли, что Америку и американское чудо сотворили африканские рабы. Ты на том же уровне развития. Просто удивительно какой тупик.
Zebra написав: США не зависимы от китайских фабрик. Еще раз повторюсь, что сборочная конкуренция в юго-восточной Азии за последние годы существенно выросла.
Так независимы, что валятся (не падают, а валятся) акции всех компаний, производящих сегодня в Китае, а завтра, обходя пошлины Трампа, как по щелчку пальца перенесущих производство в Таиланд, или куда-то еще
Почему валятся, если перенос сборки - плевое дело, а ХЗ... просто валятся и все
С начала года индекс SP500 показывает +20% роста. Индекс доллара +2%