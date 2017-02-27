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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1877187818791880>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:10

  Zebra написав:Не понимать, что в США стекаются все деньги мира рано или поздно - это быть дураком.
Практически все мировые богатые буратины так или иначе вкладывают заработанное в американские облигации или фондовый рынок.

Подрядчик Apple за собранный iPhone получает максимум 30% наценки на комплектующие, т.к. сборочная конкуренция в юго-восточной Азии жесткая, сама Apple ставит наценку 100%

Процессоры практически всех мобильных телефонов в мире построены либо на чипах американских, либо южно-корейских компаний, комплектующие тоже. Наценка конечного продукта может достигать 1000+ % тогда как сборочные цехи получают фиксированные рынком наценки.

А Голливуд вообще весь мир смотрит и финансирует, даже Китай.


Да. Трамп смотрит только внешне-торговое сальдо, забывая, что весь этот профицит (даже больше) Китай тратит на покупку американских трежерей, деньгами которых в свою очередь США финансируют дефицит бюджета.

Своими действиями он лишь подрежет глобальную торговлю, чем затормозит прирост и мирового в целом, и американского в частности ВВП. Да так, что и QE потом не особо поможет... Разгребать придется не один год...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:15

  andrein написав:
  Вкладчик1234 написав:
  andrein написав:У Китая есть ещё козырь в рукаве - продавать свой экспорт исключительно за юани. Это повлечет за собой массовый спрос на юань и такое же массовое кредитование всего мира в юанях. И тогда гегемон быстро сдуется и станет жить по средствам. Но это все может привести в большой войне.

А зачем Китаю юани взамен на что-то? Они себе и так напечатают :)

Произойдёт замещение доллара как резервной мировой валюты и крах финансовой системы штатов, которая там наверное под 60% ВВП. Китай уже накопил около 4 трл. дол. резервов, т.е. буквально за бумажки и обещания одевал и обувал весь мир. Кстати, не помню уже когда я последний раз видел наклейку Made in USA, как-будто и страны такой нет, один печатный станок только.

Купил пачку носков прошлой неделе
Made in USA
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Разгребать придется не один год...

Когда кризис ждать ? Даты в студию ,а так это трёп
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:24

  zРадио написав:Да. Трамп смотрит только внешне-торговое сальдо, забывая, что весь этот профицит (даже больше) Китай тратит на покупку американских трежерей, деньгами которых в свою очередь США финансируют дефицит бюджета.

Своими действиями он лишь подрежет глобальную торговлю, чем затормозит прирост и мирового в целом, и американского в частности ВВП. Да так, что и QE потом не особо поможет... Разгребать придется не один год...


Китай без рынка сбыта войдет в рецессию и лавинообразно могут начаться необратимые последствия. США не зависимы от китайских фабрик. Еще раз повторюсь, что сборочная конкуренция в юго-восточной Азии за последние годы существенно выросла.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:30

  s0v7a написав:


ВО


А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

#ЛінаКостенко :D
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:37

  Zebra написав:
США не зависимы от китайских фабрик. Еще раз повторюсь, что сборочная конкуренция в юго-восточной Азии за последние годы существенно выросла.


Так независимы, что валятся (не падают, а валятся) акции всех компаний, производящих сегодня в Китае, а завтра, обходя пошлины Трампа, как по щелчку пальца перенесущих производство в Таиланд, или куда-то еще :mrgreen:

Почему валятся, если перенос сборки - плевое дело, а ХЗ... просто валятся и все :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:39

  zРадио написав:Узко мыслишь - инвестирование корпораций США в Китай сотворило не только китайское, но и американское чудо! Китайцы все это время дешево производили, а американцы - дешево потребляли.

Производи США электронику и пр. у себя, а не в Китае (или другой дешевой стране), она бы не продавалась по всему миру под давлением высокой себестоимости, а работала бы только на внутренний рынок с его высокой покупательной способностью. И то - лишь при конском протекционизме.

Посмотри на американский автопром - именно внутреннее производство утянуло его вниз.


Ну что несёшь, тупое полено? :roll:
Чушь. Твои познания американской экономики и действительности приближаются к нулю.
А перл про сотворение американского чуда Китаем?
В Африке встречал африканцев, которые меня уверяли, что Америку и американское чудо сотворили африканские рабы. Ты на том же уровне развития. Просто удивительно какой тупик. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:57

  zРадио написав:
  Zebra написав:
США не зависимы от китайских фабрик. Еще раз повторюсь, что сборочная конкуренция в юго-восточной Азии за последние годы существенно выросла.


Так независимы, что валятся (не падают, а валятся) акции всех компаний, производящих сегодня в Китае, а завтра, обходя пошлины Трампа, как по щелчку пальца перенесущих производство в Таиланд, или куда-то еще :mrgreen:

Почему валятся, если перенос сборки - плевое дело, а ХЗ... просто валятся и все :mrgreen:

С начала года индекс SP500 показывает +20% роста.
Индекс доллара +2%

Укрепление доллара к юаню с начала года +6%

Где Америка валится ХЗ :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:59

  Libo написав:Ну что несёшь, тупое полено? :roll:
Чушь. Твои познания американской экономики и действительности приближаются к нулю.
А перл про сотворение американского чуда Китаем?


Пень старый, ты сам это придумал? Я писал, что американские корпорации сотворили американское чудо, используя китайский аутсорсинг.

  zРадио написав:инвестирование корпораций США в Китай сотворило не только китайское, но и американское чудо


Тебе если что-то непонятно, не стесняйся спросить - травить баланду необязательно.

Ну и бухай меньше. Понимаю, что праздник, но все же :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:05

  Ukrainian написав:Боинги

Особенно 737М.
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