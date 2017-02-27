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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1877187818791880

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:09

  Ukrainian написав:Купил пачку носков прошлой неделе
Made in USA


Тут же не все знают нюансы с носками в США. Надо разъяснить.
Докладываю.
Носки из Китая стоят $1, а если американские хорошие - то $3, а совсем хорошие - то по $10. Пипл в большинстве покупает китайские по $1.
Но!
Есть особенности американской носки. Дешевые носки часто и многие тут используют как ОДНОРАЗОВЫЕ. День походил и в мусорку! 30 дней - $30 на месяц. Это стоимость часа работы для среднего американца.
А теперь прикиньте, как пострадает американец, если в Америке исчезнут китайские носки?
Докладываю.
Либо перейдет на носки по $3, либо начнет их стирать и одевать их по 3 раза. Либо внутренняя конкуренция доведет стоимость американских до $1-$2 и все останется как прежде.

Для тех кто не знает и не понимает американский образ жизни - поверьте, отсутствие китайского дерьма никак не скажется на жизни среднего американца. Но вот мусора в стране станет мешье. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:18

ЗЫ

Я укроп, мне тут не в западло носки постирать. Бросил в машину и всех дел. Поэтому ношу дорогие качественные носки, но их стираю.
Еще про носки. Недавнее исследование показало, что во время секса мужчине лучше не снимать носки. Запах носков - это запах мужчины. Девушка быстрее возбуждается и у нее ярче оргазм. Но если ты в с ней в не очень свежих носках ...
Попробуйте сегодня. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:25

  Zebra написав:
США не зависимы от китайских фабрик. Еще раз повторюсь, что сборочная конкуренция в юго-восточной Азии за последние годы существенно выросла.

В КНР по електрониці (конкурентній, звичайно, а не кооперативів дядечка Ляо) працюють переважно філії тайваньських корпорацій. Саме з ними американці переважно працюють (продаючи їм чимало мікросхем). Є корейці. Японці з певного часу схиляються до Таїланду й Індонезії, але присутні теж в Китаї.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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