Ukrainian написав:Купил пачку носков прошлой неделе Made in USA
Тут же не все знают нюансы с носками в США. Надо разъяснить. Докладываю. Носки из Китая стоят $1, а если американские хорошие - то $3, а совсем хорошие - то по $10. Пипл в большинстве покупает китайские по $1. Но! Есть особенности американской носки. Дешевые носки часто и многие тут используют как ОДНОРАЗОВЫЕ. День походил и в мусорку! 30 дней - $30 на месяц. Это стоимость часа работы для среднего американца. А теперь прикиньте, как пострадает американец, если в Америке исчезнут китайские носки? Докладываю. Либо перейдет на носки по $3, либо начнет их стирать и одевать их по 3 раза. Либо внутренняя конкуренция доведет стоимость американских до $1-$2 и все останется как прежде.
Для тех кто не знает и не понимает американский образ жизни - поверьте, отсутствие китайского дерьма никак не скажется на жизни среднего американца. Но вот мусора в стране станет мешье.
Я укроп, мне тут не в западло носки постирать. Бросил в машину и всех дел. Поэтому ношу дорогие качественные носки, но их стираю. Еще про носки. Недавнее исследование показало, что во время секса мужчине лучше не снимать носки. Запах носков - это запах мужчины. Девушка быстрее возбуждается и у нее ярче оргазм. Но если ты в с ней в не очень свежих носках ... Попробуйте сегодня.
Zebra написав: США не зависимы от китайских фабрик. Еще раз повторюсь, что сборочная конкуренция в юго-восточной Азии за последние годы существенно выросла.
В КНР по електрониці (конкурентній, звичайно, а не кооперативів дядечка Ляо) працюють переважно філії тайваньських корпорацій. Саме з ними американці переважно працюють (продаючи їм чимало мікросхем). Є корейці. Японці з певного часу схиляються до Таїланду й Індонезії, але присутні теж в Китаї.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Я укроп, мне тут не в западло носки постирать. Бросил в машину и всех дел. Поэтому ношу дорогие качественные носки, но их стираю. Еще про носки. Недавнее исследование показало, что во время секса мужчине лучше не снимать носки. Запах носков - это запах мужчины. Девушка быстрее возбуждается и у нее ярче оргазм. Но если ты в с ней в не очень свежих носках ... Попробуйте сегодня.
Уточніть, як часто прати для найпотужнішого ефекту? Чи можна зберігати "готові" шкарпетки в скляній банці під кришкою і застосувати в слушний момент? Портянки, мабуть, краще, бо площа "випромінювання" більша...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
В Америке считается абсолютно нормальным ходить в драных носках. Главное, чтоб не стояли, не бздели и не блестели от потного жира. Несколько лет назад по миру стоял большой смех, в т.ч. и в Украине. Напомню. Тогдашний президент Всемирного банка Пол Вульфовиц (до этого министр обороны США) приехал в Турцию и его повели в мечеть, где надо разуваться. Он снял туфли и журналюги сфоткали его в драных носках. Все были в шоке, а американцы удивлялись, чего все смеются? Ходить в драных джинсах круто, а в драных носках позорно? Ой ли?
читая все ваши опусы ,я застал себя на нехорошей мысли: все эти американские биржи, торговые войны между Китаем и США, стоимость носков в США, падение боингов. Какое все это имеет отношение к Украине и украинской экономике? Если носки в США станут стоить по 3 бакса - мы украинцы станем жить лучше?
dima_beleb написав:читая все ваши опусы ,я застал себя на нехорошей мысли: все эти американские биржи, торговые войны между Китаем и США, стоимость носков в США, падение боингов. Какое все это имеет отношение к Украине и украинской экономике?
Совершенно никакого.
Оффтоп выходного дня.
Даже уважаемый ДС позволял по выходным и праздникам "резвиться", как он это называл.
dima_beleb написав:читая все ваши опусы ,я застал себя на нехорошей мысли: все эти американские биржи, торговые войны между Китаем и США, стоимость носков в США, падение боингов. Какое все это имеет отношение к Украине и украинской экономике? Если носки в США станут стоить по 3 бакса - мы украинцы станем жить лучше?
Прямое. У нас житомирские натуральные, суперовые, льняные в рознице стоят по $0,5 за пару. Против Украины нет тарифных барьеров. Можем занять место Китая и завалить всю Америку натуральными житомирскими. Уай нот? Бизнес идея дарится вам в честь праздника мною бесплатно.
dima_beleb написав:читая все ваши опусы ,я застал себя на нехорошей мысли: все эти американские биржи, торговые войны между Китаем и США, стоимость носков в США, падение боингов. Какое все это имеет отношение к Украине и украинской экономике? Если носки в США станут стоить по 3 бакса - мы украинцы станем жить лучше?