Додано: Суб 24 сер, 2019 17:09

Ukrainian написав: Купил пачку носков прошлой неделе

Made in USA Купил пачку носков прошлой неделеMade in USA

Тут же не все знают нюансы с носками в США. Надо разъяснить.Докладываю.Носки из Китая стоят $1, а если американские хорошие - то $3, а совсем хорошие - то по $10. Пипл в большинстве покупает китайские по $1.Но!Есть особенности американской носки. Дешевые носки часто и многие тут используют как ОДНОРАЗОВЫЕ. День походил и в мусорку! 30 дней - $30 на месяц. Это стоимость часа работы для среднего американца.А теперь прикиньте, как пострадает американец, если в Америке исчезнут китайские носки?Докладываю.Либо перейдет на носки по $3, либо начнет их стирать и одевать их по 3 раза. Либо внутренняя конкуренция доведет стоимость американских до $1-$2 и все останется как прежде.Для тех кто не знает и не понимает американский образ жизни - поверьте, отсутствие китайского дерьма никак не скажется на жизни среднего американца. Но вот мусора в стране станет мешье.