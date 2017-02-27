На бд можно идти и в чистых. Пока дойдешь, пока погуляли, пока по бокальчику, пока трали-вали, они будут в нужной кондиции. И не они самое главное. Главное не подкачать передком.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:25
На бд можно идти и в чистых. Пока дойдешь, пока погуляли, пока по бокальчику, пока трали-вали, они будут в нужной кондиции. И не они самое главное. Главное не подкачать передком.
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:34
В сердце
будто
заноза ввинчена.
Я
разомлел,
обдряб
и раскис...
Выражаясь прозаично —
у меня
продрались
все носки.
Кому
хороший носок не лаком?
Нога
в хорошем
красива и броска́.
И я
иду
по коммуновым лавкам
в поисках
потребного носка.
....
Ладно,
вот этот
носок что надо.
Носок
на ногу напяливается,
и сразу
из носка
вылазит анфилада
средних,
больших
и маленьких пальцев.
Бросают
девушки думать об нас:
нужны им такие очень!
Они
оборачивают
пудреный нос
на тех,
кто лучше обносочен.
Найти
растет старание
мужей
поиностраннее.
И если
морщинит
лба лоно
меланхолическая нудь,
это не значит,
что я влюбленный,
что я мечтаю.
Отнюдь...
Из сердца
лирический сор
гони...
Иные
причины
моей тоски:
я страдаю...
Даешь,
госорганы,
прочные,
впору,
красивые носки!
(с) В.Маяковский
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
|