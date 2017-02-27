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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18791880188118821883>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:25

  centurionus написав: Уточніть, як часто прати для найпотужнішого ефекту? Чи можна зберігати "готові" шкарпетки в скляній банці під кришкою і застосувати в слушний момент? Портянки, мабуть, краще, бо площа "випромінювання" більша... :?


На бд можно идти и в чистых. Пока дойдешь, пока погуляли, пока по бокальчику, пока трали-вали, они будут в нужной кондиции. И не они самое главное. Главное не подкачать передком. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Запах носков - это запах мужчины. Девушка быстрее возбуждается и у нее ярче оргазм. Но если ты в с ней в не очень свежих носках
У девки вздыбились соски - учуяла мои носки!
Коль одел один носок, вздыбился один сосок!
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:34

  Гурман написав:
  Libo написав:Запах носков - это запах мужчины. Девушка быстрее возбуждается и у нее ярче оргазм. Но если ты в с ней в не очень свежих носках
У девки вздыбились соски - учуяла мои носки!

В сердце
будто
заноза ввинчена.
Я
разомлел,
обдряб
и раскис...
Выражаясь прозаично —
у меня
продрались
все носки.
Кому
хороший носок не лаком?
Нога
в хорошем
красива и броска́.
И я
иду
по коммуновым лавкам
в поисках
потребного носка.
....

Ладно,
вот этот
носок что надо.
Носок
на ногу напяливается,
и сразу
из носка
вылазит анфилада
средних,
больших
и маленьких пальцев.
Бросают
девушки думать об нас:
нужны им такие очень!
Они
оборачивают
пудреный нос
на тех,
кто лучше обносочен.
Найти
растет старание
мужей
поиностраннее.
И если
морщинит
лба лоно
меланхолическая нудь,
это не значит,
что я влюбленный,
что я мечтаю.
Отнюдь...
Из сердца
лирический сор
гони...
Иные
причины
моей тоски:
я страдаю...
Даешь,
госорганы,
прочные,
впору,
красивые носки!

(с) В.Маяковский
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:(с) В.Маяковский
Не умереть чтоб от тоски,
Мы пишем про носки, соски
Ну и гадаем заодно
Пробъёт ли снова доллар дно
И днюху празднуем стране ,
За это всем налить вдвойне!
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

из песни слов не выкинешь.

Напрягают супермены, проститутки и бармены,
половые активисты и попсовые артисты
и вонючие носки нас доводят до тоски.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... сьогодні тут зробили срач,
то Лібо не пішов на матч...
- а розважає нас отут,
можливо Лібо - Робін Гуд?
:)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Комбинация экономических рисков, протекционизма и опасения грядущих шоков не может быть отработана адекватно, потому что у нас ограничены руки. Пока, конечно, придется действовать теми средствами, что есть, но статус-кво более неприемлем, нужны кардинальные меры. Необходимо поменять правила игры, и это значит, не просто поменять одного денежного гегемона на другого. В качестве нового гегемона нужна синтетическая валюта".
Марк Карни, глава ЦБ Британии
Востаннє редагувалось andrein в Суб 24 сер, 2019 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:21

Носки, соски... это все конечно прекрасно и очень жизненно!
А что по курсАм скажете, господа доморощенные Петрарки??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... а модератор то сьогодні де?
- шкарпетки ж явно не пере!
...напевно свято він святкує,
ну, або просто - байдикує... :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:32

  andrein написав:"Необходимо поменять правила игры, и это значит, не просто поменять одного денежного гегемона на другого. В качестве нового гегемона нужна синтетическая валюта".
Марк Карни, глава ЦБ Британии


Это начало открытого наступления господствующего класса. Я вас давно об этом предупреждал.
Нам золото и прочие вечные ценности, пиплу - синтетику.
В лучших домах Нью-Йорка на стенах висят оригиналы мировой живописи, а в мебельных галереях для пипла - та же живопись, но в форме фотокопий ...
Так будет и с прочими ценностями.
8) 8) 8)
Libo
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