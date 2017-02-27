очень критичное время после 26 августа.
наблюдайте. если ни чего не произойдет до начала сентября - то у нас в запасе еще пару месяцев будет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 сер, 2019 19:35
Додано: Суб 24 сер, 2019 19:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...а ну я трохи розбавлю цей оф-топ.... оф-топом
(а то щось це загубилось на сусідній гілці)
... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато:
1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...)
2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)
- а тепер увага!
- якщо вище колеги пишуть, що на +/- НОРМАЛЬНЕ харчування потрібно 3-4тис гривень/міс, то як бути тій категорії людей, про яку я вище написав?
- а ми знаємо, що не лише хлібом живе людина!©
- а ще комуналь....
- а ще хоч якийсь мінімальний одяг на секонді... (ну і ще + шкарпетки/труси)
- а ще ліки(тут взагалі, печалька з цінами, а літнім людям їх треба і не одних! )
.... бачите, тут йдеться, навіть, не про життя, а про ВИЖИВАННЯ певної категорії людей....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 24 сер, 2019 19:46
Принцип квантовой связности
Раз все про носки то и я, того, - немного поофтоплю.
Вот Вы знаете, что если Вы уже одели левый носок, то оставшийся автоматически становится правым!
Да, да - это и есть принцип квантовой связности
ВО
PS
Это было в целях популяризации физики Мяу...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 24 сер, 2019 19:48
Додано: Суб 24 сер, 2019 19:52
а чего такое может/должно произойти 26 числа??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:07
думаю, що останні роки при надходженні траншів у валюті курс задирають, а коли виплати - занижають
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09
долярчик, на харчування вистачає 2000 грн на особу працездатного віку(правда не на сібас, і не турецькі йогурти.), і це в Києві, ще й остається...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:11
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:14
Это на какой рацион - праноедческий... или гречневая монодиета?
Кстати, для этой дискуссии есть другая ветка:
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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