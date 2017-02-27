RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1880188118821883>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:35

  asti написав:Носки, соски... это все конечно прекрасно и очень жизненно!
А что по курсАм скажете, господа доморощенные Петрарки??

очень критичное время после 26 августа.
наблюдайте. если ни чего не произойдет до начала сентября - то у нас в запасе еще пару месяцев будет.
dima_beleb
 
Повідомлень: 293
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:35

.
str
 
Повідомлень: 60
З нами з: 13.10.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...а ну я трохи розбавлю цей оф-топ.... оф-топом :mrgreen:
(а то щось це загубилось на сусідній гілці)


... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато:
1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...)
2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)

- а тепер увага!
- якщо вище колеги пишуть, що на +/- НОРМАЛЬНЕ харчування потрібно 3-4тис гривень/міс, то як бути тій категорії людей, про яку я вище написав?
- а ми знаємо, що не лише хлібом живе людина!©
- а ще комуналь....
- а ще хоч якийсь мінімальний одяг на секонді... (ну і ще + шкарпетки/труси)
- а ще ліки(тут взагалі, печалька з цінами, а літнім людям їх треба і не одних! )

.... бачите, тут йдеться, навіть, не про життя, а про ВИЖИВАННЯ певної категорії людей....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6791
З нами з: 19.10.15
Подякував: 457 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:46

Принцип квантовой связности


Раз все про носки то и я, того, - немного поофтоплю.

Вот Вы знаете, что если Вы уже одели левый носок, то оставшийся автоматически становится правым!

Да, да - это и есть принцип квантовой связности :!:

ВО

PS
Это было в целях популяризации физики :roll: Мяу...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 917
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:48

  Долярчик написав:... сьогодні тут зробили срач,
то Лібо не пішов на матч...
- а розважає нас отут,
можливо Лібо - Робін Гуд?
:)


Позвольте отредактировать :mrgreen:

... сьогодні тут зробили срач,
то Лібо не пішов на матч...
- а розважає нас отут,
можливо Лібо - проститут?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3300
З нами з: 02.05.18
Подякував: 776 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:52

  dima_beleb написав:
  asti написав:А что по курсАм скажете, господа доморощенные Петрарки??
Очень критичное время после 26 августа.
а чего такое может/должно произойти 26 числа??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 929
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:07

  dima_beleb написав:
  asti написав:Носки, соски... это все конечно прекрасно и очень жизненно!
А что по курсАм скажете, господа доморощенные Петрарки??

очень критичное время после 26 августа.
наблюдайте. если ни чего не произойдет до начала сентября - то у нас в запасе еще пару месяцев будет.

думаю, що останні роки при надходженні траншів у валюті курс задирають, а коли виплати - занижають
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16013
З нами з: 09.03.14
Подякував: 944 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09

  Долярчик написав:...а ну я трохи розбавлю цей оф-топ.... оф-топом :mrgreen:
(а то щось це загубилось на сусідній гілці)


... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато:
1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...)
2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)

- а тепер увага!
- якщо вище колеги пишуть, що на +/- НОРМАЛЬНЕ харчування потрібно 3-4тис гривень/міс, то як бути тій категорії людей, про яку я вище написав?
- а ми знаємо, що не лише хлібом живе людина!©
- а ще комуналь....
- а ще хоч якийсь мінімальний одяг на секонді... (ну і ще + шкарпетки/труси)
- а ще ліки(тут взагалі, печалька з цінами, а літнім людям їх треба і не одних! )

.... бачите, тут йдеться, навіть, не про життя, а про ВИЖИВАННЯ певної категорії людей....

долярчик, на харчування вистачає 2000 грн на особу працездатного віку(правда не на сібас, і не турецькі йогурти.), і це в Києві, ще й остається...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16013
З нами з: 09.03.14
Подякував: 944 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:11

  Гурман написав:
  Libo написав:Запах носков - это запах мужчины. Девушка быстрее возбуждается и у нее ярче оргазм. Но если ты в с ней в не очень свежих носках
У девки вздыбились соски - учуяла мои носки!
Коль одел один носок, вздыбился один сосок!

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16013
З нами з: 09.03.14
Подякував: 944 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:14

  flyman написав:долярчик, на харчування вистачає 2000 грн на особу працездатного віку(правда не на сібас, і не турецькі йогурти.), і це в Києві, ще й остається...


Это на какой рацион - праноедческий... или гречневая монодиета? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Кстати, для этой дискуссии есть другая ветка:
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3300
З нами з: 02.05.18
Подякував: 776 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 1880188118821883>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 12, 13, 14
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
136 10875
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2019 20:29
zРадио
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1558, 1559, 1560
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15598 1858237
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2019 10:38
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1448864
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75146)
24.08.2019 21:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.