Додано: Суб 24 сер, 2019 20:21

Оказывается, не только я возмущаюсь таким резким укреплением гривны. Кто я такой ваще, скажете вы и будете правы, с чес соглашусь. Но есть спецы, которые также твердят об этом же:

во первых, это нарушение международного соглашенения (пишут, не проверял), что ни одна страна мира не будет девальвировать доллар.

Это вам раз.

Экспортёрам такой укрепляж гривны не в радость.

Бюджету такой укрепляж не в радость.

Кому он с#ка в радость?

Гривнедепозитчикам.

Но я вам кнопаю, что будет и на моей улице праздник.

Что я зря все последние 8 лет вкладывался в бакс, понимая, что гривнедепо рулит и всё такое...

На 1 января 2014 года я был на 100% в баксе па8.0

Гривны не было даже 1 тыщи. Это моё пожалуй, единственное везение. Потом не попёрло.

Но меня вынудила жизнь. Не спроста я "полюбил" баксы.

Заставили девальвациями.

Но они же ещё издеваются: устраивают ревальвацию гривны в 10 и больше процентов.

Ничё, я перетерплю.

Но я свои баксы, купленные па27,4, 28,2, даже па30(сделал такую глупость 8 марта 2015 года 2 сотки купил - не забуду свою глупость никогда!)

Дождусь, когда курс будет па32 и продам их.

С этой целью и живу.

Остальные цели отняли у меня олигархи.