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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1880188118821883

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Оказывается, не только я возмущаюсь таким резким укреплением гривны. Кто я такой ваще, скажете вы и будете правы, с чес соглашусь. Но есть спецы, которые также твердят об этом же:
во первых, это нарушение международного соглашенения (пишут, не проверял), что ни одна страна мира не будет девальвировать доллар.
Это вам раз.
Экспортёрам такой укрепляж гривны не в радость.
Бюджету такой укрепляж не в радость.
Кому он с#ка в радость?
Гривнедепозитчикам.
Но я вам кнопаю, что будет и на моей улице праздник.
Что я зря все последние 8 лет вкладывался в бакс, понимая, что гривнедепо рулит и всё такое...
На 1 января 2014 года я был на 100% в баксе па8.0
Гривны не было даже 1 тыщи. Это моё пожалуй, единственное везение. Потом не попёрло.
Но меня вынудила жизнь. Не спроста я "полюбил" баксы.
Заставили девальвациями.
Но они же ещё издеваются: устраивают ревальвацию гривны в 10 и больше процентов.
Ничё, я перетерплю.
Но я свои баксы, купленные па27,4, 28,2, даже па30(сделал такую глупость 8 марта 2015 года 2 сотки купил - не забуду свою глупость никогда!)
Дождусь, когда курс будет па32 и продам их.
С этой целью и живу.
Остальные цели отняли у меня олигархи.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 сер, 2019 20:32, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:25

  Yuri_61 написав:То что я повторяюсь по теме как нас всех лоханули, это не занудство, это крик души, разрыв шаблонов и когнитивный диссонанс.

Это больше, чем крик души - это Плач Ярославны... :cry:
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:29

  zРадио написав:
  flyman написав:долярчик, на харчування вистачає 2000 грн на особу працездатного віку(правда не на сібас, і не турецькі йогурти.), і це в Києві, ще й остається...


Это на какой рацион - праноедческий... или гречневая монодиета? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Кстати, для этой дискуссии есть другая ветка:
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

тобі скласти раціон на 2000 калорій?
але проблема покушать за 2000 грн в місяць появилася в новоспеченого лендлорда із міста Лева... до чого б це, невже до девалу?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:34

  Starikan написав:А как может быть иначе, если до войны почти вся промышленность так или иначе была связана с РФ? Мы сделали свой выбор.

Вначале свой выбор сделала росия.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:35

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:долярчик, на харчування вистачає 2000 грн на особу працездатного віку(правда не на сібас, і не турецькі йогурти.), і це в Києві, ще й остається...


Это на какой рацион - праноедческий... или гречневая монодиета? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Кстати, для этой дискуссии есть другая ветка:
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

тобі скласти раціон на 2000 калорій?


Спасибо, не надо. Я в 90-х несколько лет питался так, или более бюджетно. Больше не хочется
zРадио
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  #<1 ... 1880188118821883
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