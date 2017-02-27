Оказывается, не только я возмущаюсь таким резким укреплением гривны. Кто я такой ваще, скажете вы и будете правы, с чес соглашусь. Но есть спецы, которые также твердят об этом же: во первых, это нарушение международного соглашенения (пишут, не проверял), что ни одна страна мира не будет девальвировать доллар. Это вам раз. Экспортёрам такой укрепляж гривны не в радость. Бюджету такой укрепляж не в радость. Кому он с#ка в радость? Гривнедепозитчикам. Но я вам кнопаю, что будет и на моей улице праздник. Что я зря все последние 8 лет вкладывался в бакс, понимая, что гривнедепо рулит и всё такое... На 1 января 2014 года я был на 100% в баксе па8.0 Гривны не было даже 1 тыщи. Это моё пожалуй, единственное везение. Потом не попёрло. Но меня вынудила жизнь. Не спроста я "полюбил" баксы. Заставили девальвациями. Но они же ещё издеваются: устраивают ревальвацию гривны в 10 и больше процентов. Ничё, я перетерплю. Но я свои баксы, купленные па27,4, 28,2, даже па30(сделал такую глупость 8 марта 2015 года 2 сотки купил - не забуду свою глупость никогда!) Дождусь, когда курс будет па32 и продам их. С этой целью и живу. Остальные цели отняли у меня олигархи.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 сер, 2019 20:32, всього редагувалось 3 разів.
тобі скласти раціон на 2000 калорій? але проблема покушать за 2000 грн в місяць появилася в новоспеченого лендлорда із міста Лева... до чого б це, невже до девалу?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
dima_beleb написав:читая все ваши опусы ,я застал себя на нехорошей мысли: все эти американские биржи, торговые войны между Китаем и США, стоимость носков в США, падение боингов. Какое все это имеет отношение к Украине и украинской экономике? Если носки в США станут стоить по 3 бакса - мы украинцы станем жить лучше?
Жанр у него такой - валютный фэнтези подшофе
и между делом хочу вам сказать что посты Libo довольно часто более информативны и интересны чем домыслы некоторых о валюте не из желания подлизатся просто наблюдение
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
zРадио написав: Спасибо, не надо. Я в 90-х несколько лет питался так, или более бюджетно. Больше не хочется
в 90х середня з.п. була десь $25..$30, так що не тре ля-ля
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.