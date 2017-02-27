Вкладчик1234 написав:Я недавно купил попкорн для микроволновки - оказался тоже made in USA
бачив десь відео, в якому стверджувалося, що для попкорну є певна досить обмежена місцевість в США і в якій вирощують спеціальні сорти на попкорн.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:Faceless - на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
Поки зарано виводити середню, бо всього три місяці, в яких багато відпусток (коли на продукти фактично 0). Але враховуючи, що більшою частиною обіди, а часто й сніданки/вечері не вдома, то цифра досить мала, 3-4 тисячі всього на людину.
Binimovich написав:
Долярчик написав:Faceless - на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
У меня аналогично: 3000-4000. Летом больше за счет воды и мороженого, ближе к 4000. Весной ближе к 3000.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 24 сер, 2019 21:30, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:...а ну я трохи розбавлю цей оф-топ.... оф-топом (а то щось це загубилось на сусідній гілці)
... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато: 1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...) 2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)
reef написав:И зачем надо было избивать студентов, которые сами объявили, что через два дня расходятся?
обычный американский шаблон, по которым делались все революции в последнее время. и этим летом было бы еще на 3 революции больше (Прага, Кишинев, Тбилиси), но в последний момент отменили. Оставили только Гон-Конг в разработке.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 24 сер, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
reef написав:И зачем надо было избивать студентов, которые сами объявили, что через два дня расходятся?
обычный американский шаблон, по которым делались все революции в последнее время. и этим летом было бы еще на 3 революции больше (Прага, Кишинев, Тбилиси), но в последний момент отменили. Оставили только Гон-Конг в разработке.