RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1882188318841885>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:11

  reef написав:
  andrein написав:Кстати, не помню уже когда я последний раз видел наклейку Made in USA, как-будто и страны такой нет, один печатный станок только.

Буквально сегодня легендарный охотничий нож Buck 110.
Зображення

Я недавно купил попкорн для микроволновки - оказался тоже made in USA
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9176
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6216 раз.
Подякували: 2461 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:19

  Вкладчик1234 написав:Я недавно купил попкорн для микроволновки - оказался тоже made in USA

бачив десь відео, в якому стверджувалося, що для попкорну є певна досить обмежена місцевість в США і в якій вирощують спеціальні сорти на попкорн.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16018
З нами з: 09.03.14
Подякував: 944 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:22

  zРадио написав:
  flyman написав:долярчик, на харчування вистачає 2000 грн на особу працездатного віку(правда не на сібас, і не турецькі йогурти.), і це в Києві, ще й остається...


Это на какой рацион - праноедческий... или гречневая монодиета? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Кстати, для этой дискуссии есть другая ветка:
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Faceless написав:
Долярчик написав:Faceless
- на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
Поки зарано виводити середню, бо всього три місяці, в яких багато відпусток (коли на продукти фактично 0). Але враховуючи, що більшою частиною обіди, а часто й сніданки/вечері не вдома, то цифра досить мала, 3-4 тисячі всього на людину.


  Binimovich написав:
Долярчик написав:Faceless
- на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
У меня аналогично: 3000-4000. Летом больше за счет воды и мороженого, ближе к 4000. Весной ближе к 3000.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 24 сер, 2019 21:30, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16018
З нами з: 09.03.14
Подякував: 944 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:27

  dima_beleb написав:
  reef написав:
  Starikan написав:А как может быть иначе, если до войны почти вся промышленность так или иначе была связана с РФ? Мы сделали свой выбор.

Вначале свой выбор сделала росия.

нет.
сначала был майдан. а потом все остальное.
ну если конечно вы не верите, что майдан организовала россия.

И каким боком этот майдан касался россии? И зачем надо было избивать студентов, которые сами объявили, что через два дня расходятся?
reef
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 28.08.07
Подякував: 147 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:31

  Долярчик написав:...а ну я трохи розбавлю цей оф-топ.... оф-топом :mrgreen:
(а то щось це загубилось на сусідній гілці)


... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато:
1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...)
2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)

- а тепер увага!
- якщо вище колеги пишуть, що на +/- НОРМАЛЬНЕ харчування потрібно 3-4тис гривень/міс, то як бути тій категорії людей, про яку я вище написав?
- а ми знаємо, що не лише хлібом живе людина!©
- а ще комуналь....
- а ще хоч якийсь мінімальний одяг на секонді... (ну і ще + шкарпетки/труси)
- а ще ліки(тут взагалі, печалька з цінами, а літнім людям їх треба і не одних! )

.... бачите, тут йдеться, навіть, не про життя, а про ВИЖИВАННЯ певної категорії людей....

літні люди мали в свій час думати про потомство , а не про свої гульки , і при наявності хорошого вкладу у нащадків ( виховання і т.д. і.т.п.) цілком можливо сподіватися на якусь допомогу у старості
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2019 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:31

  Вкладчик1234 написав:
  reef написав:
  andrein написав:Кстати, не помню уже когда я последний раз видел наклейку Made in USA, как-будто и страны такой нет, один печатный станок только.

Буквально сегодня легендарный охотничий нож Buck 110.
Зображення

Я недавно купил попкорн для микроволновки - оказался тоже made in USA

Попкорн, носки - это всё-таки мелочёвка, а вот такой нож - это да. :!:

Ещё есть бутылка Nalgene Kids - тоже Made in USA.
Востаннє редагувалось reef в Суб 24 сер, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
reef
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 28.08.07
Подякував: 147 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:33

  reef написав:И зачем надо было избивать студентов, которые сами объявили, что через два дня расходятся?

обычный американский шаблон, по которым делались все революции в последнее время.
и этим летом было бы еще на 3 революции больше (Прага, Кишинев, Тбилиси), но в последний момент отменили.
Оставили только Гон-Конг в разработке.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 24 сер, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
dima_beleb
 
Повідомлень: 298
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:35

  reef написав: И зачем надо было избивать студентов, которые сами объявили, что через два дня расходятся?

а зачем нужно было Мустафе Наему в Фейсбуке давать клич на сходку на площади??
dima_beleb
 
Повідомлень: 298
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:37

  zРадио написав:
  flyman написав:долярчик, на харчування вистачає 2000 грн на особу працездатного віку(правда не на сібас, і не турецькі йогурти.), і це в Києві, ще й остається...


Это на какой рацион - праноедческий... или гречневая монодиета? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Кстати, для этой дискуссии есть другая ветка:
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
молок творог каши яйца

https://www.youtube.com/watch?v=JTVGAIYFskE тут москальскі московські ціни, в Україні буде якраз в два рази дешевше і якраз 2000 грн
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2019 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:42

  dima_beleb написав:
  reef написав:И зачем надо было избивать студентов, которые сами объявили, что через два дня расходятся?

обычный американский шаблон, по которым делались все революции в последнее время.
и этим летом было бы еще на 3 революции больше (Прага, Кишинев, Тбилиси), но в последний момент отменили.
Оставили только Гон-Конг в разработке.

Факты?
reef
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 28.08.07
Подякував: 147 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1882188318841885>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrein, dima_beleb і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 12, 13, 14
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
137 10976
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2019 21:36
flyman
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1558, 1559, 1560
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15598 1858289
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2019 10:38
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1448873
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75150)
24.08.2019 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.