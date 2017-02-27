Чи й не трибун, не смешите.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:43
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:45
Что при этом полностью рушится такое понятие как Государство ... то такое ...
не важное
От одной социально экономическое модели - все за всех
переход к модели - один против всех .
нужно врачей , милицию , учителей приравнять к схеме - один против всех .
может они скажут - нужно было быть здоровым , не рожать детей , не гулять ночью
Что-то не нравится ? платите !!
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:45
но именно с его призыва выходить и начался майдан и последующие события.
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:52
Из социологии известно,что в любой стране в обществе всегда найдется от 5 до 10 % людей с воспаленной психикой ( этакие вечные бунтари, революционеры, анархисты и просто вечно чем-то недовольные). И революцию они готовы делать хоть каждый день прикрываясь идеалами добра, справедливости и т.п. Но при более детальном рассмотрении этой группы людей, обнаруживается что ими движет комплекс власти и непреодолимое желание доминировать (часто простой садизм), процент людей с нетрадиционной ориентацией в этой группе огромен. В средние века за такими людьми следила Святая Инквизиция, в 20-м веке их называли просто врагами народа, а сейчас на них нет управы.
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1) сколько месячных доходов у вас заморожено в долларе ? 2) сколько месяцев вы можете прожить если здадите все доллары сейчас ? ( точнее на сколько месячных трат вам хватит ваших имеющихся доларов ? ) Заметтье я не спрашиваю в конкретных сумах и цифрах так как для кого-то все траты в месяц и доходы это $100 ,а 1000 целое состояние , это в данном контексте не важно. Важно 1) и 2) что бы мы понимали насколько вы попали ... Если же вы сейчас должны тратить вынужденно значительно меньше чем год назад ( из за невозможности сдать доллари хотя бы по 27-28) то тогда будем ориентироваться на ваши обычные траты в 2017 году.
Для чего нам это ? что бы понимать попали вы или прибедняетесь ? возможно вы потеряли\заморозили 10% от своих месячных расходов а плачь Ярославны каждую страницу форума. Для примера у меня в долларе заморожено где-то 3-4 месячных дохода именно совокупных доходов ( всех) , планирую увеличить до 5-6 мес .
А мои обязательные расходы составляют где то половину моих доходов.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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