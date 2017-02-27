Додано: Суб 24 сер, 2019 21:55

Yuri_61 написав: только я возмущаюсь таким резким укреплением гривны. Кто я такой ваще, скажете вы и будете правы, с чес соглашусь. Но есть спецы, которые также твердят об этом же:

во первых, это нарушение международного соглашенения (пишут, не проверял), что ни одна страна мира не будет девальвировать доллар.

Это вам раз.

Экспортёрам такой укрепляж гривны не в радость.

Бюджету такой укрепляж не в радость. только я возмущаюсь таким резким укреплением гривны. Кто я такой ваще, скажете вы и будете правы, с чес соглашусь. Но есть спецы, которые также твердят об этом же:во первых, это нарушение международного соглашенения (пишут, не проверял), что ни одна страна мира не будет девальвировать доллар.Это вам раз.Экспортёрам такой укрепляж гривны не в радость.Бюджету такой укрепляж не в радость.

1) сколько месячных доходов у вас заморожено в долларе ? 2) сколько месяцев вы можете прожить если здадите все доллары сейчас ? ( точнее на сколько месячных трат вам хватит ваших имеющихся доларов ? ) Заметтье я не спрашиваю в конкретных сумах и цифрах так как для кого-то все траты в месяц и доходы это $100 ,а 1000 целое состояние , это в данном контексте не важно. Важно 1) и 2) что бы мы понимали насколько вы попали ... Если же вы сейчас должны тратить вынужденно значительно меньше чем год назад ( из за невозможности сдать доллари хотя бы по 27-28) то тогда будем ориентироваться на ваши обычные траты в 2017 году.Для чего нам это ? что бы понимать попали вы или прибедняетесь ? возможно вы потеряли\заморозили 10% от своих месячных расходов а плачь Ярославны каждую страницу форума. Для примера у меня в долларе заморожено где-то 3-4 месячных дохода именно совокупных доходов ( всех) , планирую увеличить до 5-6 мес .А мои обязательные расходы составляют где то половину моих доходов.