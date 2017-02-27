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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1883188418851886>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:43

  dima_beleb написав:
  reef написав: И зачем надо было избивать студентов, которые сами объявили, что через два дня расходятся?

а зачем нужно было Мустафе Наему в Фейсбуке давать клич на сходку на площади??

Чи й не трибун, не смешите. :mrgreen:
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:45

  yama написав:
  Долярчик написав:...а ну я трохи розбавлю цей оф-топ.... оф-топом :mrgreen:
(а то щось це загубилось на сусідній гілці)


... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато:
1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...)
2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)

- а тепер увага!
- якщо вище колеги пишуть, що на +/- НОРМАЛЬНЕ харчування потрібно 3-4тис гривень/міс, то як бути тій категорії людей, про яку я вище написав?
- а ми знаємо, що не лише хлібом живе людина!©
- а ще комуналь....
- а ще хоч якийсь мінімальний одяг на секонді... (ну і ще + шкарпетки/труси)
- а ще ліки(тут взагалі, печалька з цінами, а літнім людям їх треба і не одних! )

.... бачите, тут йдеться, навіть, не про життя, а про ВИЖИВАННЯ певної категорії людей....

літні люди мали в свій час думати про потомство , а не про свої гульки , і при наявності хорошого вкладу у нащадків ( виховання і т.д. і.т.п.) цілком можливо сподіватися на якусь допомогу у старості


Что при этом полностью рушится такое понятие как Государство ... то такое ...
не важное
От одной социально экономическое модели - все за всех
переход к модели - один против всех .
нужно врачей , милицию , учителей приравнять к схеме - один против всех .
может они скажут - нужно было быть здоровым , не рожать детей , не гулять ночью
Что-то не нравится ? платите !!
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:45

  reef написав:
  dima_beleb написав:
  reef написав: И зачем надо было избивать студентов, которые сами объявили, что через два дня расходятся?

а зачем нужно было Мустафе Наему в Фейсбуке давать клич на сходку на площади??

Чи й не трибун, не смешите. :mrgreen:

но именно с его призыва выходить и начался майдан и последующие события.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:52

  dima_beleb написав:
  reef написав: И зачем надо было избивать студентов, которые сами объявили, что через два дня расходятся?

а зачем нужно было Мустафе Наему в Фейсбуке давать клич на сходку на площади??

Из социологии известно,что в любой стране в обществе всегда найдется от 5 до 10 % людей с воспаленной психикой ( этакие вечные бунтари, революционеры, анархисты и просто вечно чем-то недовольные). И революцию они готовы делать хоть каждый день прикрываясь идеалами добра, справедливости и т.п. Но при более детальном рассмотрении этой группы людей, обнаруживается что ими движет комплекс власти и непреодолимое желание доминировать (часто простой садизм), процент людей с нетрадиционной ориентацией в этой группе огромен. В средние века за такими людьми следила Святая Инквизиция, в 20-м веке их называли просто врагами народа т.к. они подрывают устои любого упорядоченного общества приводя к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне. А сейчас на них нет управы и более того такие группы людей взращиваются и финансируются спецслужбами для цветных революций и всяких там желтых жилетов.

Тогда Иисус спросил его: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Имя мне – Легион, потому что нас много».
Евангелие от Марка 5:9
Востаннє редагувалось andrein в Суб 24 сер, 2019 22:21, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:только я возмущаюсь таким резким укреплением гривны. Кто я такой ваще, скажете вы и будете правы, с чес соглашусь. Но есть спецы, которые также твердят об этом же:
во первых, это нарушение международного соглашенения (пишут, не проверял), что ни одна страна мира не будет девальвировать доллар.
Это вам раз.
Экспортёрам такой укрепляж гривны не в радость.
Бюджету такой укрепляж не в радость.
1) сколько месячных доходов у вас заморожено в долларе ? 2) сколько месяцев вы можете прожить если здадите все доллары сейчас ? ( точнее на сколько месячных трат вам хватит ваших имеющихся доларов ? ) Заметтье я не спрашиваю в конкретных сумах и цифрах так как для кого-то все траты в месяц и доходы это $100 ,а 1000 целое состояние , это в данном контексте не важно. Важно 1) и 2) что бы мы понимали насколько вы попали ... Если же вы сейчас должны тратить вынужденно значительно меньше чем год назад ( из за невозможности сдать доллари хотя бы по 27-28) то тогда будем ориентироваться на ваши обычные траты в 2017 году.
Для чего нам это ? что бы понимать попали вы или прибедняетесь ? возможно вы потеряли\заморозили 10% от своих месячных расходов а плачь Ярославны каждую страницу форума. Для примера у меня в долларе заморожено где-то 3-4 месячных дохода именно совокупных доходов ( всех) , планирую увеличить до 5-6 мес .
А мои обязательные расходы составляют где то половину моих доходов.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 22:14

  moldashavanin написав:
  yama написав:
  Долярчик написав:...а ну я трохи розбавлю цей оф-топ.... оф-топом :mrgreen:
(а то щось це загубилось на сусідній гілці)


... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато:
1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...)
2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)

- а тепер увага!
- якщо вище колеги пишуть, що на +/- НОРМАЛЬНЕ харчування потрібно 3-4тис гривень/міс, то як бути тій категорії людей, про яку я вище написав?
- а ми знаємо, що не лише хлібом живе людина!©
- а ще комуналь....
- а ще хоч якийсь мінімальний одяг на секонді... (ну і ще + шкарпетки/труси)
- а ще ліки(тут взагалі, печалька з цінами, а літнім людям їх треба і не одних! )

.... бачите, тут йдеться, навіть, не про життя, а про ВИЖИВАННЯ певної категорії людей....

літні люди мали в свій час думати про потомство , а не про свої гульки , і при наявності хорошого вкладу у нащадків ( виховання і т.д. і.т.п.) цілком можливо сподіватися на якусь допомогу у старості


Что при этом полностью рушится такое понятие как Государство ... то такое ...
не важное
От одной социально экономическое модели - все за всех
переход к модели - один против всех .
нужно врачей , милицию , учителей приравнять к схеме - один против всех .
может они скажут - нужно было быть здоровым , не рожать детей , не гулять ночью
Что-то не нравится ? платите !!
в Китае пенсия есть только если нету детей . Помню это по китайскому короткометражному фильму , где бабушка не хотела признавать то что сын ее покинул и уехал куда-то из Китая, через что ей не давали помощь, как то так...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 22:44

  andrein написав: в 20-м веке их называли просто врагами народа т.к. они подрывают устои любого упорядоченного общества приводя к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне.

Смешались в кучу кони-люди... "врагами народа" у нас называли те, кто как раз и привели "к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне". Всё с ног на голову. :mrgreen:
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 22:57

  reef написав:
  andrein написав: в 20-м веке их называли просто врагами народа т.к. они подрывают устои любого упорядоченного общества приводя к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне.

Смешались в кучу кони-люди... "врагами народа" у нас называли те, кто как раз и привели "к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне". Всё с ног на голову. :mrgreen:

Если бы в свое время Иосиф Висарионыч не поставил бы к стенке всех перманентных революционеров и верных ленинцев, то само существование славянских народов было бы под вопросом в 40-х годах.
Кстати Гитлер практически одновременно делал тоже самое в Германии. На тот момент уже было понятно что большой войны не избежать , а при таких раскладах внутренние враги не менее опасны чем внешние.
Востаннє редагувалось andrein в Суб 24 сер, 2019 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 23:11

  andrein написав:
  reef написав:Смешались в кучу кони-люди... "врагами народа" у нас называли те, кто как раз и привели "к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне". Всё с ног на голову. :mrgreen:

Если бы в свое время Иосиф Висарионыч не поставил бы к стенке всех перманентных революционеров и верных ленинцев, то само существование славянских народов было бы под вопросом в 40-х годах.

Параноя. :mrgreen:
Вы как бы ругаете тех, кто привёл "к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне", так "Иосиф Висарионыч" в их числе. Вы хоть понимаете, что пишите? :D
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 23:14

  reef написав:
  andrein написав:
  reef написав:Смешались в кучу кони-люди... "врагами народа" у нас называли те, кто как раз и привели "к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне". Всё с ног на голову. :mrgreen:

Если бы в свое время Иосиф Висарионыч не поставил бы к стенке всех перманентных революционеров и верных ленинцев, то само существование славянских народов было бы под вопросом в 40-х годах.

Параноя. :mrgreen:
Вы как бы ругаете тех, кто привёл "к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне", так "Иосиф Висарионыч" в их числе. Вы хоть понимаете, что пишите? :D

Именно потому что Сталин был одним из них, он лучше чем кто-бы то нибыло знал всю эту психодинамику и знал откуда может быть удар в самый неподходящий момент.
И я никого не ругаю, это природные закономерности от которых не уйти и которые всегда будут рядом с нами.
Возбуждая психику таких людей при помощи СМИ и Facebook можно поставить власть любой страны в патовую ситуацию перед выбором или сохранить порядок в стране и открыть огонь по протестующим или бежать в Ростов.
Разве это не прекрасно ?
andrein
 
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