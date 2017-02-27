Додано: Нед 25 сер, 2019 00:10

А про это как то вспоминать не прилично, ведь это Америка, там такого не может быть.



Перепроизводство и Голодомор в США 1932 г. на 7 млн человек



В американских городах и пригородах люди в буквальном смысле умирали от голода. Это были те самые фермеры, которых правительство США согнало с их собственных земель и отправило на принудительные работы.



В историю США это вошло под красивым названием «Дефарминг».



После этого раскулачивания в США не досчитаются 7 млн американцев. Большинство из них просто умрёт от голода. А в городах без работы останутся 17 млн человек...



Реальные снимки на фермах 1932 года: дети, стоящие в очереди за тарелкой супа, женщины в лохмотьях, живущие в палатках и деревянных сараях ...



О том, какого размаха достигло это раскулачивание, говорит тот факт, что ещё вчерашние иммигранты, мечтавшие стать гражданами США, были согласны отказаться от гражданства ради работы в СССР. Когда в 1932 году советская фирма «Амторг» объявила о наборе иностранных сотрудников, больше 100 000 резюме пришло не откуда-нибудь, а именно из США.